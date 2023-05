DAD, svelato il progetto estivo per i ragazzi di Darfo Boario

sabato, 13 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Svelato il progetto DAD (Differenti Approcci Didattici) dell’estate 2023 nell”Hub di Darfo Boario Terme (Brescia). L’iniziativa, coordinata dalla Cooperativa Azzurra Onlus, si svolgerà negli spazi dati in concessione dall’Istituto Olivelli-Putelli e vedrà un ricco calendario di appuntamenti e laboratori dedicati a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni e organizzati per l’estate 2023.

Nell’ambito del progetto DAD (Differenti Approcci Didattici), selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Cariplo e di cui la Fondazione della Comunità Bresciana è ente capofila – la Cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme (che fa parte del polo del territorio camuno con Comunità Montana di Valle Camonica, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, Arcobaleno SCS Onlus e Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus) ha organizzato una giornata di festa nell’Hub territoriale di Darfo Boario Terme, ospitato all’interno dell’Istituto Olivelli-Putelli.

Durante la presentazione sono stati presentati gli allestimenti dello spazio sistemato insieme ai ragazzi e alle ragazze che già frequentano le attività dell’hub, in una festa che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Olivelli-Putelli prima della fine dell’anno scolastico.

Il gruppo di lavoro di Cooperativa Azzurra ha presentato le azioni intraprese fino ad ora all’interno del progetto DAD (Differenti Approcci Didattici) – gli accompagnamenti individualizzati, i laboratori di video movie, quelli dedicati alla realizzazione di videogiochi, gli interventi in ambito digitale rivolti sia ai genitori sia ai ragazzi nelle scuole – e ha presentato il ricco calendario di appuntamenti previsti per i mesi estivi all’interno dell’hub. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero hanno accolto i presenti con un rinfresco preparato da loro, mentre un gruppo di ragazzi del servizio SFA di Cooperativa Azzurra ha intrattenuto gli ospiti con un piacevole DJ set.

Il progetto DAD – Differenti Approcci Didattici è una delle tante progettualità di Cooperativa Azzurra Onlus, che nel 2023 festeggia i suoi primi 40 anni (la prima cooperativa sociale con servizi dedicati alla disabilità della Valle Camonica). Tra giugno e la fine dell’anno l’importante anniversario sarà celebrato con una serie di eventi.

IL CALENDARIO ESTIVO dell’Hub di Darfo Boario Terme

3, 4, 5 luglio 2023

“L’arte del videogioco” a cura di Luca Pruner

Laboratorio per la valorizzazione del linguaggio dei videogiochi

10, 17, 24 luglio 2023

“Difendiamo il territorio” a cura dell’associazione Los Chicos Buenos

La scoperta del territorio per scoprire e capire la propria identità

12, 13, 14 luglio 2023

“Make a movie” a cura di Andrea della Sala

Laboratorio di montaggio e produzione video

25, 26, 27 luglio 2023

“Laboratorio musicale” a cura di Marco Chillemi

La musica come percorso per scoprire le emozioni

21, 22, 23 ,24 agosto 2023

“Laboratorio di robotica” a cura dell’Associazione Assocamuna

Costruzione di un robot, finalizzato a un progetto di sostenibilità, in grado di coltivare ortaggi; cornice teorica a cura dell’agronomo Giancarlo Mazzini

4, 5, 6 settembre 2023

“Valorizziamo l’ambiente” a cura dell’associazione Lontano Verde

Laboratorio finalizzato alla scoperta e alla cura dell’ambiente.