Da Riva del Garda un messaggio forte: “Gestione unica su lupo e orso”

giovedì, 15 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Alla seduta congiunta di Riva del Garda il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, ha sottolineato: “Serve una voce unica per fare sentire la nostra voce nella gestione di lupo e orso”.

Nel suo intervento, l’assessore provinciale all’urbanistica, ambiente e cooperazione, dopo aver citato e condiviso le parole di Reinhold Messner, ha ricordato come l’impossibilità di agire in autonomia nella gestione dei grandi carnivori costituisca una grande limitazione e ha fatto appello ai colleghi dell’Euregio per trovare uniformità di intenti e avere più peso politico in sede decisionale.

“Sono molti i temi – ha chiarito Tonina – che accomunano i nostri territori e su cui ci confrontiamo in questi giorni. Temi che guardano al futuro e che hanno in comune la volontà di rendere i nostri territori centrali nel contesto europeo e di migliorarne la vivibilità. Devo però ricordare che i nostri territori, da sempre attenti all’ambiente naturale e alla conservazione delle nostre montagne, incontrano tutti serie difficoltà nella gestione dei grandi carnivori, il lupo e l’orso, che mettono in pericolo le attività svolte in montagna e l’incolumità di chi frequenta l’ambiente alpino. L’impossibilità di adottare misure di gestione compatibili col diritto europeo è una limitazione al governo del territorio di riferimento insostenibile nel lungo periodo. Reinhold Messner alla Festa dell’Euregio di Ala si è espresso affermando che l’orso e il lupo rappresentano un grande problema per noi residenti in quota, e proprio per questo dobbiamo trovare una pace tra animalisti e contadini. Se oggi questi ultimi si vedono il loro gregge distrutto dalla fauna selvatica in futuro non ci sarà nessuno a tutelare la natura della montagna. I naturalisti devono capire che le pecore vanno protette tanto quanto l’orso e lupo”.

“Tutti – ha concluso Tonina – abbiamo ancora negli occhi il dramma recente che ha colpito il Trentino, dovuto alla presenza di un numero sempre crescente di orsi, con la morte del nostro concittadino Andrea Papi. Sono certo che i nostri territori sapranno ancora una volta cooperare e dimostreranno di essere uniti e più forti. Se riusciremo a ribadire le nostre motivazioni con forza, determinazione e con una sola voce, avremo sicuramente maggior voce in capitolo”.

Nell’ambito della Seduta congiunta dei Consigli provinciali di Trentino, Alto Adige e Tirolo sono state esaminate questo pomeriggio a Riva del Garda le prime mozioni all’ordine del giorno.

Per prime, sono state presentate le MOZIONI DI BASE promosse dai presidenti delle Assemblee.

Con la proposta “Rafforzare la cooperazione istituzionale tra la seduta congiunta delle tre assemblee legislative e il GECT”, il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Rita Mattei (Lega Salvini Alto Adige Südtirol) proponeva, per rafforzare la cooperazione istituzionale e transnazionale, di promuovere lo scambio reciproco di informazioni e di sfruttare maggiormente le sinergie e il know-how, che prima dell’esame di ammissibilità delle proposte di mozione per la Seduta congiunta – in particolare per quanto riguarda le proposte di mozione che prevedono nell’attuazione un coinvolgimento del GECT – la Commissione interregionale cercasse uno scambio con il Segretariato generale del GECT al fine di esplorare le possibili sinergie tra le proposte di mozione presentate e il programma di lavoro del GECT.”

Dominik Oberhofer (NEOS) ha criticato l’assenza del presidente Fugatti, sollecitando l’elezione del presidente Euregio da parte delle assemblee. La mozione in esame era uno status quo e non rappresentava nulla di nuovo, anzi: era poco democratica, perché delegava al GECT un filtro dell’ammissibilità delle mozioni. Ai tre governatori era mancato il coraggio di attuare le riforme giuste. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher si è detto di opinione contraria: non si trattava di un ulteriore filtro, ma di poter sfruttare al meglio tutte le occasioni di poter attuare al meglio le proposte. La recente riforma dimostrava che si intendeva coinvolgere di più la popolazione, i Comuni e i Consigli.

Johannes Tratter (MATTLE) ha evidenziato che a Bruxelles si constatava che la collaborazione tra Tirolo, Alto Adige e Trentino era tra le migliori. Restavano, è vero, anche delle difficoltà, dovute per lo più a normative nazionali differenti. Il nuovo statuto del GECT considerava maggiormente i Parlamenti, ha aggiunto ringraziando Mattei per la proposta che ampliava le possibilità di attuazione delle decisioni. Herwig Zöttl (FRITZ) ha detto che era giusto sfruttare e ampliare le reti esistenti, tuttavia era compito dei consiglieri avere maggiore influenza sui contenuti e il dibattuto democratico: non doveva essere un altro organo a decidere sull’ammissibilità delle proposte; egli ha poi citato l’influenza di Bruxelles. La proposta è stata approvata con 19 no e tutti gli altri favorevoli.

Il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Walter Kaswalder (Autonomisti popolari) ha proposto, con la mozione Approfondimento di strumenti per uniformare le norme di regolamentazione di reciproco interesse, al fine di potenziare la collaborazione transfrontaliera, che le tre Assemblee (1) esprimessero e sottolineassero la propria volontà di potenziare la collaborazione transfrontaliera approfondendo la possibilità di sviluppare le forme di collaborazione definite dall’attuale quadro giuridico; (2) concordassero pertanto sulla opportunità di approfondire, in particolare, eventuali strumenti che consentano alle tre realtà territoriali di uniformare le proprie norme di regolamentazione in settori di reciproco interesse (economico, sociale, sanitario, culturale ecc.), nella consapevolezza che ciò consentirebbe di fare crescere notevolmente il carattere sovranazionale della cooperazione in essere; (3) in relazione ai punti 1 e 2 invitassero il Presidente del GECT a promuovere uno studio approfondito sulla tematica, con l’obiettivo di individuare un possibile percorso per consentire un’armonizzazione delle regole in determinati settori, che tenga conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli ordinamenti nazionali e descriva le possibili azioni per poterli superare, dove indispensabile.”Un mattoncino per sviluppare la collaborazione transfrontaliera”, ha detto Kaswalder.

Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) si è detto favorevole, in quanto le istituzioni non fanno altro che collaborare, ma di fatto non “lavorano” insieme: per esempio, nel trasporto pubblico locale ci sono istituzioni separate. Bisogna usufruire appieno delle possibilità che il GECT dà già oggi. Dominik Traxl (MATTLE) ha ringraziato Kaswalder per l’iniziativa, ai fini di rafforzare la collaborazione transfrontaliera. Essa già esiste in vari settori; importante è che le iniziative approvate vadano anche attuate. La Volkspartei tirolese avrebbe approvato. Alex Marini (Movimento 5 Stelle) ha annunciato voto a favore, non solo per armonizzare, ma anche in primo luogo per conoscere le leggi delle tre province, al fine di individuare gli aspetti più virtuosi e poi armonizzare. Si poteva già intervenire in ambiti specifici, come quello della partecipazione popolare, ragionando su come avvicinarvi i cittadini, o la disciplina dei maestri di sci. La proposta è stata approvata all’unanimità.

SETTORE AMBIENTE

I consiglieri trentini Lucia Coppola (presentatrice in aula) Alex Marini, Michele Dallapiccola e Paola Demagri (Gruppo misto), Paolo Zanella (Futura 2018), Luca Zeni (PD) e Pietro De Godenz (Unione per il Trentino) ed i colleghi altoatesini Hanspeter Staffler, Brigitte Foppa e Riccardo Dello Sbarba (Gruppo verde) hanno proposto la mozione Corridoi faunistici interregionali: opportunità di creare reti ecologiche di tutela della biodiversità nell’Euregio, con la quale chiedevano di prevedere la realizzazione di progetti di reti ecologiche relative ai corridoi faunistici che permettessero libertà di movimento agli animali selvatici e sicurezza per i cittadini dei territori coinvolti; nonché di impegnarsi nella pianificazione ambientale legata ai corridoi faunistici, per la protezione e la tutela della biodiversità, come esempio di cooperazione tra comunità alpine da sviluppare e potenziare in modo armonico, condiviso e partecipato, nel nome di una proficua collaborazione.

Gianluca Cavada (Lega Salvini Trentino) ha annunciato voto contrario, perché si tratterebbe semplicemente di spostare il problema, mentre bisognava pensare a salvaguardare persone, agricoltura e alpeggio. Anche Michael Jäger (Mattle) ha annunciato voto contrario. Christian Kovacevic (SPÖ) ha definito la proposta una buona idea per dare spazio alle specie selvatiche, ma ha evidenziato le normative diverse dei tre territori e il fatto che i grandi predatori riescono già ora a superare barriere. Bisognava garantire una convivenza pacifica tra uomini e animali, anche per ridurre i timori dei cittadini; per quanto riguarda gli animali più piccoli, corridoi faunistici non erano così necessari. Ci volevano in primis leggi per arginare la diffusione di lupo e orso. Ivano Job (Gruppo Misto) ha detto a Coppola che era in anticipo di qualche anno, in quanto la popolazione non era pronta a queste iniziative; mancavano la cultura e la conoscenza necessarie: se ci fossero state, un automobilista non si sarebbe permesso di seguire un orso, come successo ad Arco. Egli non poteva sostenere la mozione, perché spostava il problema in maniera non corretta: prima bisognava imparare a gestire il problema in modo adeguato.

Roberto Paccher (Lega Salvini Trentino) ha chiarito che l’anomalia non è che qualcuno insegua un orso, ma che l’orso scorrazzi liberamente in una cittadina; ha ritenuto la mozione una provocazione, anche a fronte del ragazzo morto a causa dell’orso. Pensare di portare il problema altrove era una pazzia e non lo risolveva: orsi e lupi dovevano essere gestiti in maniera diversa, vale a dire con l’abbattimento.

Petra Wohlfartstätter (GRÜNE) ha riferito che in prima linea si trattava di una molteplicità di specie faunistiche quali cervi, piccoli animali eccetera, e solo in secondo luogo di grandi predatori, anche per garantire l’emigrazione sovranazionale degli animali. Anche la direttiva Habitat impegnava gli stati membri alla tutela delle specie, favorendo diffusione e scambio genetico. La Baviera aveva già 9 corridoi del genere. Si trattava di garantire la biodiversità e anche l’approvvigionamento alimentare dall’Europa per l’Europa. La proposta è stata respinta a grande maggioranza.

Vanessa Masè (La civica) ha proposto, con la mozione Per realizzare, un percorso di collaborazioni congiunte per promuovere le attività di ricerca degli Istituti universitari, che i Governi del Land Tirol e delle due Province autonome di Trento e Bolzano assumessero il comune impegno per avviare da subito tale percorso di collaborazioni congiunte per promuovere le attività di ricerca degli Istituti universitari, volte a valutare l’impatto sociale ed economico determinato dalla presenza di grandi carnivori nelle aree alpine in particolare sull’attività agricola dei tre territori, e che le tre assemblee legislative riunite in seduta congiunta raccomandassero di affidare all’Ufficio comune dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e Segretariato generale del GECT (Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) il compito di promuovere specifiche iniziative per realizzare tali finalità.

Con l’ass. Giulia Zanotelli e altri consiglieri, la stessa Masè ha presentato un emendamento al fine di fare riferimento, nelle premesse, alla diffusione importante del lupo nell’Euregio, nelle Alpi e in gran parte dell’Europa, dove ci sono ora 21.500 capi – 3.307 in Italia, e per prevedere nel dispositivo le parole “con particolare riferimento al lupo per richiedere in sede europea una revisione del livello di protezione di tale specie alla luce dei più recenti dati nazionali ed europei i quali modificano sostanzialmente il quadro di riferimento al quale, oltre 30 anni fa, tale regime di protezione è stato esibito”.

Magdalena Amhof (SVP) ha proposto con emendamento di eliminare nel dispositivo le parole “da subito”. Cornelia Hagele (MATTLE), criticando la presentazione all’ultimo di emendamenti e auspicando una migliore collaborazione, ha evidenziato la necessità di parlare con un’unica voce davanti alla UE, e che la situazione relativa ai grandi carnivori aveva effetti deleteri sull’agricoltura di montagna e il turismo. Franz Ploner (Team K) ha sostenuto la mozione che mirava a portare la tematica a livello scientifico. Ha quindi criticato la proposta di stralcio delle parole “da subito”, perché era importante agire immediatamente. Pochi avevano davvero visto i grandi carnivori, ma essi ciononostante muovevamo emozioni e polarizzavano, suscitando ammirazione e terrore: era quindi opportuno passare da una reazione emozionale a un approccio scientifico. Era limitativa l’argomentazione che nella regione alpina antropizzata non ci fosse posto per questi animali.

Peter Seewald (MATTLE) ha chiarito che i grandi predatori non conoscevano confini, e rappresentavano un pericolo per la popolazione, con ripercussioni negativi su agricoltura e attività malghive. Era urgente cercare e proporre insieme delle soluzioni, e la collaborazione di istituti di ricerca era importante. La ÖVP avrebbe sostenuto la mozione. L’ass. Giulia Zanotelli (Lega Salvini Trentino) ha ringraziato Masé per una progettualitá messa nero su bianco. Giá da tempo i tre territori collaboravano per la definizione e gestione del tema, anche con incontri periodici, con il proprio emendamento metteva il focus sulla modifica della datata direttiva Habitat del 1992, nata in un contesto completamente diverso da quello odierno, che vedevano 30 branchi sul territorio trentino. Con la Provincia autonoma di Bolzano si lavorava a una proposta di ISPRA, ritenuta però insufficiente; la convivenza sarebbe stata possibile solo quando si sarebbe potuto intervenire celermente sugli animali problematici e definire un numero massimo di capi.

Il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher ha annunciato voto a favore, ritenendo utile il contributo degli istituti di ricerca; “da subito” faceva intendere che finora non era stato fatto nulla, e questo non era vero, pertanto si chiedeva lo stralcio di tali parole. La collaborazione degli istituti serviva anche per elaborare buoni piani di gestione; gestione che nei diversi Paesi europei era diversa: per esempio, la Finlandia aveva disposizioni diverse per tutelare le renne. Una proposta era ridurre lo status di protezione. Approvato il primo emendamento (Zanotelli) con 10 voti contrari, approvato il secondo emendamento (Amhof) con 12 contrari, la mozione emendata è stata approvata con 5 contrari.

Il consigliere altoatesino Franz Locher (SVP), con il collega tirolese Martin Mayerl, ha proposto con la mozione Strategie comuni contro il bostrico di invitare gli esecutivi ad adottare le seguenti iniziative finalizzate allo sviluppo di strategie transfrontaliere efficaci contro la proliferazione del bostrico, ma anche per quanto riguarda l’esbosco e l’utilizzo del legname danneggiato: svolgere rilevazioni su base costante per monitorare la diffusione del parassita e confrontare regolarmente tali dati a livello di EUREGIO; verificare le possibilità di un sostegno reciproco a livello EUREGIO per promuovere la rapida rimozione del legname danneggiato dai boschi infestati; intensificare la ricerca comune per sviluppare nuove strategie per combattere il bostrico; promuovere a livello EUREGIO la formazione degli addetti ai lavori forestali per ridurre il rischio di incidenti; mettere a punto, in collaborazione con i vivai forestali demaniali, una strategia comune per il rimboschimento delle nostre superfici forestali con piante boschive adeguate alle caratteristiche del territorio. Oltre a essere un habitat, ha chiarito Locher, il bosco ha anche una funzione di protezione.

Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) ha evidenziato che la protezione migliore è la prevenzione: boschi e alberi vanno protetti e rafforzati. Bisogna quindi riflettere sui siti adatti e sulle condizioni climatiche necessarie per gli alberi: è necessario un rimboschimento con piante adeguate al territorio, bisogna “ascoltare” il bostrico, mirando a boschi misti. La STF avrebbe sostenuto la proposta. Martin Mayerl (MATTLE), cofirmatario, ha invitato a riflettere sulle funzioni ricreative e rigenerative del bosco, simbolo di sostenibilità, e sul fatto che solo un bosco ben curato e utilizzato può garantire funzioni di protezione. Atz TAmmerle aveva ragione sulla necessità di diversificare, ma non si trattava di colpevolizzare nessuno: i boschi attuali erano stati creati 100 anni fa, con altre condizioni. La tempesta del 2018 aveva eliminato 600 metri cubi di bosco, erano seguiti due inverni con molti danni e due estati secche con temperature elevate: tutto questo aveva scatenato il bostrico, ma non ci si rassegnava. Gli agricoltori erano stati ampiamente finanziati, anche dal Ministero competente, e i proprietari dei boschi andavano ringraziati per questo lavoro. Gebi Mair (Grüne) è intervenuto sulla gestione della Seduta congiunta, criticandola: la conta dei voti era approssimativa, e questo dimostrava che non ci si prendeva sul serio. Al primo punto all’ordine del giorno avevano votato contro più di 19 consiglieri citati, e gli interventi che richiedevano una conta non erano stati ascoltati. Hanspeter Staffler (Gruppo vered) ha appoggiato la mozione, ritenendo però necessaria una riflessione sulle cause della situazione del bostrico: il cambiamento climatico. Invece la mozione considerava solo l’economia forestale, mentre per altri settori ci sarebbero voluti più mezzi e pazienza, per osservare l’evoluzione dei boschi e trovare soluzioni valide. La proposta è stata approvata all’unanimità (alzata di mano).

SETTORE ECONOMIA

Portava le firme congiunte delle consigliere e dei consiglieri dei tre territori Mara Dalzocchio (presentatrice), Alessandro Savoi, Roberto Paccher, Gianluca Cavada, Devid Moranduzzo E Denis Paoli (Lega Salvini Trentino), Walter Kaswalder (Autonomisti popolari), Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle (SÜD-TIROLER FREIHEIT), Gudrun Kofler (FPÖ), Paul Köllensperger, Maria Elisabeth Rieder, Franz Ploner e Alex Ploner (Team K), Peter Faistnauer (Perspektiven Für Südtirol), Markus Abwerzger, Evelyn Achhorner, Alexander Gamper, Andreas Gang, Patrick Haslwanter e Daniel Marschik (FPÖ), Marco Galateo (Fratelli d‘Italia), Josef Unterholzner (ENZIAN), Andrea Haselwanter-Schneider, Herwig Zöttl e Markus Sint (FRITZ) la mozione Indicazione di qualità ovvero di provenienza riferita alla regione europea del Tirolo, con la quale proponevano che le tre Assemblee riunite in Seduta congiunta si esprimessero a favore della creazione di un’indicazione di qualità ovvero di provenienza per i prodotti della regione europea del Tirolo e incaricassero i governi provinciali di esaminare le misure necessarie a tal fine. Alexander Gamper (FPÖ), cofirmatario, ha ritenuto che non ci fosse bisogno di un nuovo logo, e che se se ne proponeva uno nuovo, bisognava considerare che i consumatori facevano fatica a scegliere certi prodotti a fronte di prezzi crescenti, e quindi pensare a come pubblicizzare e posizionare bene i prodotti.

Peter Faistnauer (Perspektiven Für Südtirol), co-firmatario, ha fatto riferimento a prezzi adeguati e guadagni corretti per i contadini, che per due terzi avevano una seconda attività: essi andavano tutelati, anche per evitare la fuga dai masi di montagna. Michael Jäger (MATTLE) ha evidenziato che il marchio non indicava solo la provenienza, ma anche le modalità di produzione, con allevamenti a misura di animale, oppure relativamente all’uso o meno di anticrittogamici e alla promozione di circuiti regionali.

Il cofirmatario Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha condiviso con Gamper l’idea che si trattasse della visibilità; laddove c’era il Tirolo, ci doveva essere anche un prodotto tirolese, e la diffusione dei prodotti dei territori nei negozi e nella gastronomia era da sostenere. Egli ha ringraziato i colleghi trentini per aver integrato nella loro mozione la propria. Gudrun Kofler(FPÖ), cofirmataria, ha ricordato che durante la pandemia era stato dimostrato come si fosse in grado di approvvigionarsi internamente alla regione, ed evidenziato che il sigillo era un volano economico per le aziende e dava visibilitá al marchio comune dell’Euregio e alla cresciuta interregionalità.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha accolto la versione emendata della mozione che aggiungeva la parola “verificare”: il tema era importante, ma la mozione mescolava diversi ambiti, nonché sistemi giuridici diversi, e bisognava valutare costi, utilità, vantaggi e svantaggi – quindi era necessario “procedere a una verifica”. Christian Kovacevic (SPÖ) ha ringraziato per la spiegazione dell’emendamento, rilevando che evidenziare questo marchio di qualità regioanle era nell’interesse di tuti e avvantaggiava i territori; ha invitato quindi a evitare un ececsso burocratico e di informare i Parlamenti provinciali sull’attuazione della delibera. “Convenienza non è sinonimo di qualità e viceversa”, ha detto Gerhard Lanz (SVP), quindi si parlava di due cose diverse.

I criteri di qualità dovevano essere valutate, il che era un onere per le aziende, un’indicazione di provenienza sarebbe stata più semplice, ma non diceva nulla del contenuto del prodotto. Era l’economia che informava il consumatore, se lo faceva la politica nasceva qualche sospetto. Inoltre le aziende soffrivano la burocrazia delle certificazioni; bisognava inoltre valutare una possibile distorsione della concorrenza. egli era favorevole all’emendamento.

Lanz ha quindi manifestato comprensione per la posizione dei colleghi austriaci sulle votazione, ritenendo però che si lavorasse in maniera collegiale. Dominik Oberhofer (NEOS) ha detto che la regionalità aveva a che fare con il tema del traffico, e ricordato che molti erano i prodotti che percorrevano lunghi tragitti: per questo, bisognava essere orgogliosi di offrire “prodotti che noi produciamo”, che avevano anche livelli di qualità e aspetti ecologici eccezionali. In questo senso, Alto Adige e Trentino erano più avanti del Tirolo, c’erano negozi che offrivano prodotti regionali. Egli ha criticato l’emendamento , perché bisognava passare dalle valutazioni ai fatti: dal 2002 si stavano “valutando” le organizzazioni turistiche. Franz Locher (SVP) ha ritenuto che il tema fosse di grande importanza, al fine di potenziare l’economia regionale; inoltre, con l’iniziativa si riduceva il traffico, e i prodotti offerti erano sani.

Herwig Zöttl (FRITZ), cofirmatario, ha ringraziato chi era intervenuto e il presidente Kompatscher per il chiarimento, e specificato che non si trattava solo di prodotti agricoli e alimentari. Bisognava stare attenti al rispetto dei requisiti richiesti, perché non si trattasse solo di una misura di puro marketing.

Approvato l’emendamento (5 contrari), la mozione emendata è stata approvata all’unanimità.

La Seduta congiunta prosegue oggi, giovedì 15 giugno, a partire dalle 9.30 con la trattazione di ulteriori mozioni; alle 13.30 la conferenza stampa dei tre presidenti.