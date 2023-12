Da Ponte di Legno a Esine, pellegrinaggio sulla tomba di don Antonioli

lunedì, 11 dicembre 2023

Esine (Brescia) – Da Ponte di Legno a Esine, si rinnova oggi il pellegrinaggio dei dalignesi sulla tomba di don Giovanni Antonioli, parroco dal 1947 al 1979 di Ponte di Legno. Il 13 dicembre ricorre il 31esimo anniversario della morte di don Giovanni Antonioli (nella foto), storico prete ricordato dai fedeli dell’Alta Valle Camonica che, guidati dal parroco don Alessandro Nana e dal curato don Alex, raggiungeranno la Media Valle per un momento di preghiera.

Il programma prevede alle 13:30 la partenza dall’autostazione di Ponte di Legno del pullman di fedeli, quindi un momento di preghiera sulla tomba di don Giovanni e in serata il rientro in alta valle.

Nato a Monno il 6 febbraio 1917, Giovanni Antonioli entrò nel seminario diocesano di Brescia dopo le elementari. Un’infanzia povera, ma particolarmente arricchita da una dolcissima figura materna, dal singolare contributo di una nonna dagli insegnamenti sapienziali, dall’esempio onesto e laborioso del padre. Dopo le elementari, entra nel seminario diocesano: venne ordinato sacerdote dal vescovo di Brescia, monsignor Giacinto Tredici, nel giugno 1941, in piena seconda guerra mondiale. Viene destinato curato a Ponte di Legno e qui conosce Giovan Battista Montini, che poi diventerà vescovo di Milano e successivamente Papa Paolo VI. E’ attivo nelle “Fiamme Verdi”, movimento bresciano della Resistenza. Nel 1946 nominato parroco a Pezzo; nel 1947 parroco di Ponte di Legno, incarico che rivestirà sino al 1979. Nel 1952 conosce e diventa amico di padre Stanislao Breton, dottore alla Sorbona e docente di Metafisica all’Istituto Cattolico di Parigi. Durante la sua vita don Antonioli ha scritto libri: “Uomo tra gli uomini” (1966), “Mestiere, ministero, mistero” (1997), “L’ospite più strano” (1983), “Il mio prossimo, il mio paradiso” (1986). Nel 1970 gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson. Viene trasferito, come rettore, nella chiesa di Santa Maria in Esine dove rimase fino alla morte nel 1992.

Don Giovanni Antonioli rimane ancora oggi una delle figure che maggiormente ha dato lustro alla Valle Camonica.

di Ch. P.