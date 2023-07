Da Malles a Landreck: collegamenti bus più veloci per i pendolari

mercoledì, 12 luglio 2023

Malles – A dicembre partirà il nuovo collegamento in autobus tra Malles e Landeck con 28 corse al giorno. L’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider e il suo omologo tirolese René Zumtobel hanno lavorato tanto per ottenere questo risultato.

Il 10 dicembre, i primi autobus della linea 273 circoleranno tra Malles e Landeck. All’inizio dell’anno, l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider e il suo omologo tirolese Rene Zumtobel avevano presentato i piani per il nuovo servizio di autobus di linea transfrontaliero. Nel frattempo, insieme al VVT (Verkehrsverbund Tirol) e alla Sta (Strutture Trasporto Alto Adige SpA), è stato definito il quadro tecnico necessario per la realizzazione della linea 273 Malles-Landeck.

La linea 273 sarà gestita dal VVT e i costi saranno calcolati in base alle fermate previste sul territorio di competenza. La Giunta provinciale ha approvato la proposta di delibera per la convenzione per i servizi di trasporto di linea transfrontaliero.

“Da molti anni il collegamento transfrontaliero e senza cambi con Landeck (e quindi con Innsbruck) è un’importante preoccupazione dei pendolari e degli studenti della Val Venosta. Grazie a questo progetto comune, siamo riusciti a rendere possibile questo collegamento transfrontaliero. A partire dal 10 dicembre saranno disponibili 14 corse di andata e 14 di ritorno, sette giorni su sette, tra le ore 6.40 e le ore 21.17. Questa collaborazione in materia di mobilità tra Alto Adige e Tirolo è un altro esempio positivo di mobilità nell’Euregio”, afferma soddisfatto l’assessore provinciale Alfreider.

I costi per l’anno 2023 ammontano a circa 79.912 euro. Il servizio di autobus transfrontaliero 273 Malles-Landeck funzionerà provvisoriamente fino all’8 aprile 2026 e costerà complessivamente circa 3.812.645 euro.