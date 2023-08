Curiosi Intrattenimenti, ultimi eventi del Festival Culturale in Valle Camonica

lunedì, 21 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ultimi appuntamenti del Festival Culturale Curiosi Intrattenimenti. La Valle Camonica ha proposto nei mesi estivi la nuova edizione dei Curiosi Intrattenimenti – CI Festival culturale, con la partecipazione di studiosi provenienti da diverse discipline che hanno condiviso le loro conoscenze su temi culturali come l’arte, la botanica, la storia e l’antropologia, a cui si aggiungono presentazioni di libri dedicati alla cultura locale, bresciana e camuna a Ponte di Legno e Darfo Boario Terme.

“Memorie Ambrosi” – oggi – lunedì 21 agosto, alle 21 – Sala Unione dei Comuni – Ponte di Legno

Il libro “Memorie Ambrosi. Memoria dei fatti avvenuti a Ponte di Legno e sue vicinanze ai tempi di Napoleone (1796-1806)” riporta la trascrizione del manoscritto di don Gregorio Ambrosi (Poia 1740 – Poia 1817) che contiene annotazioni del religioso in merito ai fatti avvenuti a Ponte di Legno e vicinanze nella prima età napoleonica.

Il volume, a cura di Tommaso Baresi, è pubblicato dalla Società Storica e Antropologica di Valle Camonica nell’ambito della collana “Fonti per la storia della Valle Camonica”. Fanno parte della stessa serie:

1. Provveditore in Valcamonica. Dispacci al senato di Venezia (1620-1635), a cura di S. Signaroli (2018)

2. Codice Federiciano. Memorie antiche e moderne della famiglia Federici, a cura di L. Giarelli (2020)

3. Racconti di Cristoforo Boldini da Saviore. Zibaldone annotato di memorie camune, a cura di I. Faiferri (2020)

4. Fondamenti historiali del forte e antico castello di Vione e della sua comunità, a cura di L. Giarelli (2022).

“Il mausoleo di Isonno Federici a Gorzone” – Sabato 26 agosto – ore 17 – Parco di Luine – Darfo Boario Terme

Presentazione del volume: “Arte medievale nelle Alpi fra Trecento e Quattrocento” con Gigliola Gorio (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Luca Giarelli (Società Storica e Antropologica)

Il volume contiene una raccolta di saggi sull’arte medievale nelle Alpi fra XIV e XV secolo. Tra gli argomenti esaminati: il polittico di San Siro di Cemmo in Valcamonica, i monumenti funebri di Gorzone e Corenno Plinio, il Maestro di Sommacampagna e Giovanni Canavesio nelle Alpi marittime, i cicli affrescati nelle chiese di Santa Margherita a Monte Marenzio, di San Fiorenzo di Bastia a Mondovì, di San Michele a Introbio Valsassina, il “Ciclo dei mesi” nel castello del Buonconsiglio a Trento, la “Battaglia di cavalieri” di Castel Romano, le chiese affrescate valtellinesi di San Pietro a Teglio e di San Giorgio a Grosio.

1. Carnevali e folclore delle Alpi. Riti, suoni e tradizioni popolari delle vallate europee (2012)

2. Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine (2013)

3. I Signori delle Alpi. Famiglie e poteri tra le montagne d’Europa (2015)

4. Napoleone nelle Alpi. Le montagne d’Europa tra Rivoluzione e Restaurazione (2015)

5. Banditi e fuorilegge nelle Alpi. Tra Medioevo ed età Moderna (2017)

6. Memento mori. Ritualità, immagine e immaginario della morte nelle Alpi (2018)

7. Disastri e comunità alpine. Storia e antropologia della catastrofe (2019)

8. Costruire confini nelle Alpi. Disegnare, cancellare, riprovare (2020)

9. Stregoneria nelle Alpi. Malefici, processi, inquisitori e roghi (2022)

Grandi eretici che hanno cambiato la storia – sabato 2 settembre ore 17 – Darfo Boario Terme – Parco di Luine

Da Ipazia a Pelagio, da Federico II a Giovanna d’Arco: le storie di coloro che si sono opposti ai dogmi della Chiesa con Michele Pellegrini (Storico e archivista) in dialogo con Ivan Faiferri (Società Storica e Antropologica di Valle Camonica)