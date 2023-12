Cultura e turismo: avviso della Provincia di Brescia per la concessione di contributi

lunedì, 18 dicembre 2023

Brescia – La Provincia di Brescia ha indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative e progetti di promozione del patrimonio culturale, di promozione di iniziative culturali, di accoglienza ed informazione turistica e di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio bresciano nei seguenti campi: promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale; promozione di iniziative culturali con particolare riferimento all’istruzione, al mondo giovanile del tempo libero e dello sport; interventi per la qualificazione, gestione e sostegno alle reti di accoglienza e informazione turistica a favore dei gestori titolari di Infopoint che hanno ottenuto il riconoscimento da parte di Regione Lombardia; iniziative e progetti di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio volte alla realizzazione di manifestazioni ed eventi che incentivino la conoscenza e la fruizione del territorio, siano in grado di attirare significativi flussi di pubblico non solo locale e incrementino le presenze turistiche e la permanenza sul territorio provinciale; iniziative volte alla promozione delle eccellenze presenti sul territorio che abbiano carattere o impatto almeno a livello provinciale.

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato per le 24 del giorno 31 dicembre 2023.