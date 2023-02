Cucina: per gli italiani le spezie si confermano un must have

lunedì, 27 febbraio 2023

La cucina speziata si conferma una delle più amate dagli italiani, che ricorrono a sapori intensi e ricercati per valorizzare al meglio le proprie ricette e portare in tavola piatti in grado di sorprendere i propri ospiti.

Anche la passione crescente per la cucina internazionale ha portato a un uso più massiccio di spezie nel nostro paese, una tendenza resa possibile dal fatto che oggigiorno è possibile trovare sul mercato un’ampia varietà di prodotti, che fino a qualche anno fa erano difficilmente reperibili.

A questo proposito, per avere una dispensa sempre ricca di sapori unici è possibile rivolgersi a Silanpepe.it, e-commerce specializzato che mette a disposizione spezie in bustina per ricarica contraddistinte da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come dosare al meglio le spezie

Usare le spezie in cucina significa saperle miscelare con i vari sapori o anche tra loro: avere una buona rappresentanza di spezie nella dispensa è assolutamente positivo, ma bisogna prestare attenzione sia al loro uso che alla loro conservazione. Le buste contenenti fino a 200 grammi di spezie sono perfette per ricaricare i tipici vasetti dosatori, alcuni dei quali dotati di fori di diversa grandezza e anche di macina-pepe.

Naturalmente occorre richiuderle bene seguendo con attenzione le istruzioni presenti, così da conservarle perfettamente fino alla data di scadenza e mantenere inalterato l’aroma. Non solo, ma avendo le confezioni grandi sempre disponibili, si può essere certi di avere sempre il barattolino pieno a tavola.

Chi ha la passione per la cucina tende a utilizzare anche più spezie alla volta ma spesso, magari per ricreare aromi unici, si tende a mixarne troppe insieme rischiando di coprire i sapori o di abbinarne alcuni che non si sposano tra loro. Oltre al gusto personale, quindi, si può ovviare inserendo solo una piccola quantità di condimento, assaggiando per valutare il risultato e solo dopo aggiungerne ancora. Il che è ancora più importante se si utilizza, ad esempio, un peperoncino particolarmente piccante e si vuole avere un risultato interessante ma non eccessivo.

Le spezie più usate in cucina

Il pepe è forse la spezia più diffusa nella cucina italiana e non lo si aggiunge solo nelle ricette che lo richiedono espressamente (come la pasta cacio e pepe o l’amatriciana), ma anche in ogni piatto dove una spruzzata di questa bacca aromatica e pungente possa dare un carattere speciale: carne, pesce, minestre, zuppe e uova strapazzate sono solo alcune delle pietanze dove pepe nero o bianco (se lo si vuole più delicato) può essere aggiunto.

Il coriandolo in polvere ha sempre un aroma peculiare e deciso, con un retrogusto gradevolmente fruttato che si presta soprattutto alla cottura di secondi di pesce particolarmente grasso, ma anche per i crostacei da soli o quale condimento per una pasta, senza dimenticare le carni rosse e il tipico couscous.

Altre spezie dal sapore orientale sono il cumino e la curcuma, che provengono dalle stesse zone del sud-est asiatico ma hanno sapori e peculiarità differenti: il primo valorizza pietanze a base di carne o verdure stufate, mentre la seconda conferisce un colore particolare che ricorda quasi lo zafferano, ma più carico. A livello di sapore, la curcuma è speziata ed è alla base del curry.

Infine, il peperoncino e la paprika donano un tocco piccante che, come accennato, va dosato soprattutto nel caso del peperoncino. La paprika, derivando dai peperoni, risulta già meno forte, anche se esiste in due versioni di cui una definita proprio “dolce”. In alcuni mix di spezie, invece, sono utilizzati peperoncini con differenti gradi di piccantezza, per cui occorre verificare bene sulla confezione se la dicitura li indica come molto forti o meno.