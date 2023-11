Crisi al Comune di Temù: giorno verità per il sindaco Pasina

lunedì, 13 novembre 2023

Temù (Brescia) – I consiglieri comunali di Temù chiedono al sindaco Giuseppe Pasina la convocazione di un consiglio comunale per discutere della situazione di crisi che si trascina da mesi e che è sfociata venerdì scorso nella revoca delle deleghe al vicesindaco Alberto Cattaneo, all’assessore Sergio Regola e al pro sindaco di Villa Dalegno Corrado Tomasi.

La crisi al Comune di Temù si trascina da mesi e non solo per la questione Pro loco. Si attendono chiarimenti dal sindaco, che tra l’altro dovrebbe rimpiazzare i due assessori “licenziati” venerdì scorso. All’orizzonte c’è anche l’ipotesi di sfiducia del primo cittadino, da parte di alcuni consiglieri di “Insieme per Temù” tra cui gli ex assessori Alberto Cattaneo e Sergio Regola, e della minoranza “Autonomia e cambiamento” con il capogruppo Fabio Fogliaresi che potrebbe portare al commissariamento del Comune fino alle elezioni di primavera.

di An. Pa.