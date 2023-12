Crescono gli interventi dei vigili del fuoco di Riva del Garda, il bilancio

mercoledì, 20 dicembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Crescono gli interventi dei vigili del fuoco di Riva del Garda, da inizio dell’anno ad ora sono stati effettuati 1140 interventi, contro i 965 dell’anno precedente, per un totale di 13.280 ore uomo, di cui circa 750 interventi in emergenza, circa 2 al giorno. Il resto degli interventi è costituito da manovre, interventi non tempo dipendenti e prevenzioni a manifestazioni e spettacoli.

I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno tracciato un quadro sull’attività in una giornata dedicata alle famiglie che supportano e sopportano l’intensa attività di un caro o cara presso la caserma di viale Rovereto. Erano presenti il Presidente della Giunta Maurizio Fugatti, i sindaci di Riva del Garda, Nago Torbole, Limone sul Garda, del Presidente e vice Presidenti della Federazione vigili del fuoco, quindi l’Arma dei Carabinieri, dei Volontari di Protezione Civile di Limone e Malcesine e dei Comandanti del Distretto Alto Garda e Ledro Sono stati anche appuntati con medaglia di merito dal Comandante e dal Vice Comandante i vigili che hanno ricevuto le benemerenze di anzianità contando anche un’onorificenza d’oro per i 40 anni di servizio. Importante anche la presenza del Corpo gemellato di Bensheim appositamente venuto con una rappresentanza guidata dal Comandante.

Il comandante Marco Menegatti ha tracciato un quadro sull’attività, ecco la relazione:

“Un saluto al Presidente della Provincia, al sindaco di Riva Cristina Santi, al sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi, alle autorità presenti, ai comandanti del distretto, ai rappresentanti della Protezione Civile di Malcesine e Limone, agli amici colleghi di Bensheim e ai vigili con i loro familiari. Colgo l’occasione di questo momento d’incontro per fare un primo bilancio del mandato che mi vede comandante del Corpo.

Sicuramente devo ringraziare i sindaci e le amministrazioni di Riva del Garda e Nago Torbole, che non mancano mai nel dare la loro disponibilità e sostegno ogni qualvolta ve ne sia necessità……a qualsiasi ora.

Un grazie sincero a tutti voi vigili e alle vostre famiglie, indispensabili nel sostenere il lavoro quotidiano che svolgete per le nostre comunità, volontari sì, ma ben consapevoli del lavoro che svolgiamo e di come la gente conti sul nostro arrivo e sulla nostra professionalità.

Sono ormai passati quasi otto mesi, un periodo breve, ma sicuramente intenso (almeno per me).

Molti sono stati gli interventi, soprattutto è stato un periodo contraddistinto da importanti eventi atmosferici. Tutti ricordiamo le quattro cacciate del Sarca con la posa in tre occasioni delle reti di contenimento materiale di risulta. Vi ricordo che qualche anno fa, come da memoria storica dei nostri vigili “esperti”, si posavano sì tre volte, ma in dieci anni. Interventi che durano circa 10/12 ore con impiego di una ventina di vigili ed utilizzo per la stessa durata di mezzi e natanti.

Dall’inizio dell’anno ad ora abbiamo effettuato 1140 interventi per un totale di 13.280 ore uomo, di cui circa 750 interventi in emergenza, circa 2 al giorno. Il resto degli interventi è costituito da manovre, interventi non tempo dipendenti e prevenzioni a manifestazioni e spettacoli. Nel 2022 il totale degli interventi è stato n. 965 con un totale di ore uomo di 14.896 ore.

L’incremento degli interventi è da imputare soprattutto agli eventi atmosferici di qualche mese fa, che ci ha visti molto impegnati soprattutto a Torbole e alla foce del Sarca (+65 interventi di allagamento rispetto al 2022).

Sono aumentati anche gli interventi tecnici (aperture porta, recupero mezzi o carichi, smottamenti, soccorso animali, ricerche persone, taglio piante e bonifiche insetti). +110

In flessione interventi di incendio boschivo, incendi civili ed incidenti lievi.

Attualmente l’organico del Corpo è così costituito: 66 vigili in servizio attivo, 8 vigili di complemento, 13 vigili onorari, 5 vigili aggregati e sostenitori, 24 vigili allievi, per un totale di 116 vigili.

Negli ultimi mesi sono entrati in organico Riccardo Caceffo e Leonardo Cuccaro, entrambe dopo il percorso da allievi; inoltre è entrato Kaanan Mascetti ed è in procinto di entrare un altro aspirante.

Sicuramente al momento il Corpo è costituito da un ottimo organico: sano, intraprendente, frizzante e coeso. Molte sono le idee e le proposte che i vigili ci presentano (in qualche caso anche troppo “avanti” e azzardate).

Molto è stato il tempo dedicato alle esercitazioni, un tempo che sicuramente risulta essere un ottimo investimento. Da ricordare quelle fatte con la polizia locale, con i gruppi speciali della polizia ed esercito olandesi e con i vigili del fuoco finlandesi. Una piena e frenetica vita di Corpo è segno di partecipazione, condivisione ed amicizia.

Nel 2023 abbiamo intercettato circa 1.500 scolari di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Riva del Garda e Nago Torbole. Gli incontri si sono effettuati presso la nostra sede e presso i plessi scolastici. Dagli incontri generici per far conoscere la nostra realtà a momenti più mirati con specifiche tematiche di prevenzione e informazione concordate i vari corpi docenti. Di rilievo il progetto sicurezza con le Enaip di Varone e la giornata della legalità organizzata dalla Polizia Intercomunale. Non di meno le evacuazioni programmate e l’importante tematica della sicurezza a scuola. Anche questo impegno è possibile grazie a ogni singolo volontario che si è reso disponibile nei 19 incontri”.