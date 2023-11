Crescono fatturato e occupazione nelle grandi aziende del Trentino

giovedì, 2 novembre 2023

Trento – Cresce il fatturato delle grandi aziende del Trentino e l’occupazione. Il fatturato è di 7,674 miliardi di euro con una crescita del 17,8%. La Cgil del Trentino han illustrato i dati di bilancio di società e gruppi industriali tra i più significativi presenti in provincia. I dati dei bilanci 2022 relativi a 45 società metalmeccaniche, 16 chimiche, 7 tessili-abbigliamento, 15 del settore alimentare, 9 del settore cartario-poligrafico, 5 delle costruzioni, 7 gruppi o aziende di settori diversi, sono riportati ed elaborati in modo da ricavarne alcuni indici molto importanti per capire l’andamento delle aziende. Il rapporto è stato presentato nella sede del sindacato di via dei Muredei da Stefano Ischia che ha curato lo studio e dal segretario generale della Cgil, Andrea Grosselli (nella foto). Nei due interventi è stata evidenziata la necessità che “il Trentino torni a investire e scommettere sull’industria”.

Il campione di aziende preso in esame comprende 104 società e gruppi vari. Il numero delle realtà analizzate è in linea alla media degli altri anni. Dal punto di vista delle dimensioni il campione ha un fatturato complessivo pari a 7,674 miliardi di euro e 17.527 occupati.

I bilanci forniscono moltissime informazioni, quindi la loro consultazione è sempre utile per chi segue le vicende delle aziende. In un bilancio, però, si possono far apparire o nascondere cose a seconda dell’interesse contingente dell’azienda; quindi, per un’analisi approfondita, è opportuno prendere in considerazione più annate. I gruppi industriali e le varie non sono considerati nell’elaborazione dei dati complessivi in quanto hanno rilevanti presenze fuori dal nostro territorio. Va tenuto conto anche che tra le società nei diversi settori ci sono gruppi industriali con stabilimenti in altre regioni.

Come è andato il 2022

Il fatturato 2022 delle aziende del campione è stato di 7,674 miliardi di euro con una crescita del 17,8% rispetto all’anno precedente. Nel 2021 il fatturato delle aziende campione era stato di 6,5miliardi di euro con un incremento del 23,8%. Dunque la crescita rispetto al 2021 è importante, ma non a livello dell’anno precedente. L’aumento dei ricavi, comunque, ha riguardato tutti i settori: alimentare (+6,2), metalmeccanico (+20,2), costruzioni (+14,7), chimico (+18,3), tessile (+29,2), cartario/grafico (+25,5). I gruppi hanno registrato un +40%. E’ interessante ricordare che nello stesso periodo il Pil provinciale è cresciuto del 4,1% a a livello reale e del 8,2% livello nominale .

In generale 87 società su 104 hanno registrato una crescita dei ricavi.

Utile

Il bilancio complessivo presenta un utile di 327 milioni di euro pari al 4,3% del fatturato. Sono in attivo tutti i settori: nel meccanico l’utile netto è del 4,2% del fatturato, nelle costruzioni del 5,4%, nel chimico del 7,9%, nell’alimentare del 1,9%, nel tessile del 1,2% e nel cartario è del 4,8%, i gruppi sono al 1,9%. Nel 2021 l’entità complessiva degli utili del campione era di 279,3 milioni di euro.

Le aziende in utile nel 2021 sono 94, quelle in perdita sono 10.

Dunque, il primo indicatore di redditività, per le aziende del campione, continua a essere positivo migliorando rispetto all’anno precedente.

Margine operativo

Il margine operativo delle aziende del campione, differenza tra il valore della produzione e i costi (prima della gestione finanziaria), è stato di 456,7 milioni di euro pari al 6% del fatturato; è leggermente peggiorato rispetto al 6,3% dell’anno precedente. Per quanto riguarda i diversi settori, il margine operativo è del 1,7% nel tessile, del 3,3% nell’alimentare, del 10,5% nel chimico, del 5,6% nel meccanico e 7,2% nel cartario; i gruppi sono al 5,4%, le costruzioni con 7,4%. Sono 95 le società con margine operativo positivo, mentre per 9 è negativo.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari, complessivamente contenuti in 46,5 milioni di euro, sono pari allo 0,6% del fatturato; erano lo 0,3% nel campione 2021.

Gli oneri finanziari continuano a non essere un problema per la maggioranza delle imprese del campione, in considerazione della media dimensione delle aziende e del buon livello di capitalizzazione. Nel 2022, comunque, si registra una crescita, in controtendenza rispetto al periodo precedente.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto delle imprese campione è pari a 3,004 miliardi di euro pari al 39,1% del fatturato, era il 41% nel 2021.

Costo del lavoro

Il costo del lavoro (retribuzioni, oneri sociali ,TFR ecc.) ammonta a 928,3 milioni di euro pari al 12,1% del fatturato contro il 13,4% del 2021.

L’incidenza del costo del lavoro per le aziende trentine resta contenuto e la crescita del fatturato ha avuto un effetto di contenimento.

Nei diversi settori il costo del lavoro oscilla tra il 9,5% del settore alimentare e il 16,7% delle costruzioni e del chimico; è pari al 12,9% nel meccanico, al 10,5% nel tessile, al 7,8% nel cartario, al 9,6% nei gruppi.

Tasso di profitto

Il tasso di profitto (ROE), rapporto tra utile netto e capitale investito dall’imprenditore (patrimonio netto), è stato dell’9,8%, era l’9,3% nel campione 2021.

Questo indicatore, dunque, continua a rimanere elevato.

Per quanto riguarda i singoli settori il tasso di profitto è al 4,5% nell’alimentare, al 3,7% nel tessile, all’17,8% nel chimico, al 8,9% nel cartario e al 10,3% nel meccanico, al 8,1% nelle costruzioni e al 6,3% nei grandi gruppi.

Indici di produttività

Gli indici di produttività e redditività rimangono significativamente positivi e migliorano rispetto all’anno precedente. Va anche detto che sui dati incidono situazioni di alcune aziende particolarmente brillanti e altre particolarmente negative. Il dato medio non rende, però, fedelmente un quadro dove convivono situazioni con forti problemi con realtà di eccellenza.

Delle 104 società esaminate 94 hanno fatto utili e 10 hanno chiuso il bilancio in perdita: le aziende in perdita sono 5 nel settore meccanico, 2 nel tessile, 2 nell’alimentare e 1 nei gruppi.

Hanno aumentato il fatturato 87 aziende, mentre per 17 c’è stata una diminuzione dei ricavi; 95 aziende hanno un margine operativo positivo, 9 lo hanno negativo, quindi sono in perdita ancora prima degli oneri finanziari e delle tasse: 5 nel comparto meccanico, 1 nei gruppi, 2 nel tessile e 1 nell’alimentare. Tutte e 104 le aziende del campione pagano oneri finanziari in misura inferiore al 4% del fatturato.

Occupazione

L’analisi, infine, ha preso in considerazione il confronto del saldo occupazionale nelle aziende del campione, ad esclusione dei gruppi. E il dato su questo fronte è positivo: le imprese hanno avuto un incremento degli occupati pari al 1,4%, per 246 occupati in più. Su 97 aziende (esclusi i gruppi che hanno registrato un calo dello 0,1%) in 49 l’occupazione è cresciuta, in 48 è diminuita o è rimasta stabile. L’incremento dell’occupazione è stato comunque più contenuto rispetto all’anno precedente.

Infine la cassa integrazione: nel 2022 sono state autorizzate 501.333 ore di cassa ordinaria e 388.214 di straordinaria per un totale di 889.547 ore.