Cresce l’interesse per le Terme di Boario, Ziliani: “Ricco programma fino a dicembre”

giovedì, 7 marzo 2024

Boario Terme (Brescia) – Primi due mesi da urlo alle Terme di Boario, con la Spa che ha fatto da grande richiamo, la festa dell’8 marzo in programma domani sold out, tante iniziative ad esempio la linea cosmetica All over che sta suscitando grande interesse tra un vasto pubblico. Inoltre sabato 16 e 17 marzo verrà riproposto l’open day per presentare le iniziative del 2024 a tutti i residenti nei Comuni della Valle Camonica e Val di Scalve.

Terme di Boario è il luogo ideale dove concedersi una vacanza rigenerante per il corpo e lo spirito. “Nel 2024 – spiega Adelino Ziliani (nel video) direttore delle Terme di Boario – ci sta riservando sorprese molto positive con un grande interesse per la Spa e le iniziative – tra cui quella di domani 8 marzo – che abbiamo messo in campo in questi primi due mesi”. “Inoltre – aggiunge il direttore delle Terme – dopo la grande partecipazione del mese scorso abbiamo programmato per il prossimo 16 e 17 marzo un secondo open day, occasione d’incontro dove verranno illustrate le proposte del 2024, con tutte le offerte e sarà possibile acquistare i voucher con sconti”. “Infine – conclude Adelino Ziliani – la formula ben consolidata che vuole raggiungere tutti “All Over” sta conquistando un pubblico sempre più numeroso”.



Ecco il programma delle Terme di Boario nel 2024 nel rispetto dell’ambiente e in modo sostenibile e moderno.

SPA TERME DI BOARIO “SALUS PER AQUAM”

Speciale promozione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (feriali, non festivi infrasettimanali) che riguarda i due turni 12.30 e 16, al costo di 50 euro per due persone (riservata alle coppie) Si tratta di un’ottima opportunità per apprezzare i nostri servizi e la bontà dei percorsi della nostra Spa “termale”, che utilizza esclusivamente acqua Igea delle Terme anche nelle grandi piscine che stanno proprio per questo motivo conoscendo un notevole successo. La proposta per “la coppia” intende far gustare le nostre tisane e apprezzare e condividere, a costi molto ridotti, i percorsi della nostra Spa.

CENTRO BENESSERE TERMALE

E’ situato all’interno del Centro Cure, in luogo riservato, esclusivo e caratterizzato da massima discrezione, on personale altamente professionale, in grado di abbinare la tradizione all’innovazione.

A marzo vie proposto un “Massaggio Himalayano” della durata di 50′, con funzione riequilibrante ed energizzante, in grado di donare vitalità e serenità all’organismo grazie alle benefiche proprietà del sale himalayano, noto fin dall’antichità.

Particolarmente indicato anche negli stati di irrequietezza, ansia, malinconia, insicurezza, in grado di decontrarre la muscolatura, rilassare il corpo, rivitalizzarlo attraverso i sali che mineralizzano e rivitalizzano.

CENTRO CURE TERMALI

Da lunedì 6 maggio a sabato 14 dicembre saranno aperti tutti i reparti. Oltre 200 giorni di stagione per offrire ai cittadini italiani il famoso “ciclo di cure” gratuito di cui ognuno ha diritto una volta all’anno, secondo i principi contenuti nei “Lea” (Livelli essenziali di assistenza”) e prescrivibili dal medico di base con ricetta rossa. Sono quattro i grandi capitoli delle cure di Boario: Cure idropiniche (con acque termali calde e fredde); Cure inalatorie; Cure fango-balneo terapiche; Percorsi vascolari. A tutto questo si aggiungono i servizi di massoterapia, le terapie riabilitative ambulatoriali e nella piscina terapeutica del Centro cure in regime privatistico.

Terme di Boario offre inoltre scontistiche sull’acquisto di cure a pagamento da aggiungere a quella principale, quale ulteriore contributo salutistico nelle attività di cura e prevenzione.

ALL OVER

“La nuova linea cosmetica delle Terme di Boario è “Per tutti”, anzi “di tutti” – spiegano alle Terme di Boario – nell’immagine, nei progetti, nelle proposte e nei percorsi e per questa ragione, la nuova linea, basata sulla ricerca e le qualità dei prodotti è adatta ad ogni età”.

Linea fango: studiata per applicazioni estetiche, nel nostro centro estetico termale e utilizzabile anche a casa, per la prevenzione e la cura degli inestetismi della cellulite, della cute, delle rughe, dei segni del tempo.

Linea naturale: utilizza l’argilla purificata che matura con l’acqua delle Terme Il fango all over è un inno alla tradizione che ha fatto grandi le Terme.

Linea gel gambe: innovativa e moderna, creata dal nostro laboratorio dopo lunghi studi da cui emerge la necessità crescente di prevenzione del circolo venoso degli arti inferiori. Il “gel gambe” consente un’immediata sensazione di sollievo agli arti inferiori, soprattutto dopo giornate stressanti, ma anche come prevenzione periodica della salute del circolo venoso. “Grazie ai suoi principi attivi e l’assenza totale di alcool consente di ottenere ottimi risultati”, concludono alle Terme di Boario.

HOTEL RIZZI ACQUACHARME

L’hotel Rizzi Acquacharme, a pochi metri dalle Terme, offre sistemazioni moderne ed esclusive in un’ottima struttura, con una Spa esclusiva, sale riunioni per convegni e gruppi di lavoro, bar e ristornate, particolarmente adatto ad ospitare pranzi per celebrare eventi speciali: prime comunioni, cresime, matrimoni, ricorrenze e anniversari, incontri famigliari e aziendali, ma anche pranzi di lavoro in convenzione in apposita sala con menù personalizzati e servizio idoneo per chi ha poco tempo a disposizione per il pranzo. Business lunch a partire da 14 euro, Spa Terme di Boario “Salus per aquam”

di A. Pa.