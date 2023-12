Cresce la produzione di tartufi in Valle Camonica, Manganoni: “Puntiamo sulla qualità”

giovedì, 14 dicembre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Cresce l’interesse per il tartufo prodotto in Valle Camonica. All’ombra della Concarena l’imprenditore camuno Giacomo Manganoni ha messo a dimora un migliaio di piante che costituiscono una pregiata tartufaia.

Un progetto sul lungo periodo che sta già cogliendo i primi risultati in questi mesi. Infatti la richiesta di tartufo nero è elevata soprattutto per completare o arricchire i menù sulle tavole sia dei camuni sia dei turisti. Anche per Natale e Capodanno c’è un’elevata richiesta che proviene sia dal mondo della ristorazione che dai privati.

“Il progetto – racconta Giacomo Manganoni, presidente dell’associazione ‘La Valle Camonica e il tartufo’ – è nato per valorizzare un prodotto della valle”. Negli ultimi anni è cresciuto l’utilizzo del tartufo nel mondo della ristorazione, nei menù è inserito un piatto a base di tartufo con un ventaglio di proposte. Ad esempio quest’estate Pietro Andreoli, titolare del Gelatissimo di Boario Terme, ha elaborato un gelato a base di tartufo, mentre i panifici hanno pensato ad un utilizzo del tartufo. Poi c’è il turismo, con i visitatori della tartufaia che possono assistere a uno Show Cooking e visitare i luoghi delle incisioni rupestri.

“L’idea che è stata sviluppata – aggiunge Manganoni – è articolata in più ambiti, dove la produzione del tartufo si affianca alla ristorazione e al turismo”. “Il tartufo della Valle Camonica – sostiene – è molto apprezzato per la qualità, un prodotto a km 0 legato anche ad un turismo responsabile”.

In quest’ottica l’associazione “La Valle Camonica e il tartufo”, presieduta da Manganoni che ha il sostegno a livello progettuale delle Comunità Montana e il supporto di Gian Battista Sangalli, punta ad un arricchimento di tutta la valle. Non mancano i progetti per il futuro che coinvolgeranno gli studenti delle discipline agricole e turistiche, ad esempio avviare laboratori così da far conoscere il tartufo e i prodotti della Valle Camonica.

La tartufaia Manganoni è in località Videt di Capo di Ponte e accanto al migliaio di piante messe a dimora ne sono state collocate altrettante di lavanda. “L’obiettivo – conclude il proprietario della tartufaia di Capo di Ponte, che svolge anche attività di consulenza sul territorio nel contesto del progetto avviato con la Comunità Montana – è garantire una produzione continua settimanale, mensile e annuale, ampliando l’offerta per la clientela”.

di A. Pa.