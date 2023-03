Costruiamo il futuro per la Valle Camonica e Val Caffaro: consegna dei premi alle associazioni

mercoledì, 15 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Al Garden Multivision di Darfo Boario Terme la prima edizione del premio “Costruiamo il futuro per la Valle Camonica e Val Caffaro”. L’evento che celebra l’impegno delle realtà locali impegnate in ambito sociale, sportivo e culturale: distribuiti assegni da mille a cinquemila euro. Il presidente Maurizio Lupi: “ Un sostegno per i veri eroi del quotidiano”.

L’iniziativa realizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro si pone l’obiettivo di sostenere – attraverso la distribuzione di premi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro – le associazioni di piccole e piccolissime dimensioni che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in campo sociale, sportivo e culturale (nella foto Maurizio Lupi, Sandro Bonomelli e Daniele Bellini alla presentazione dell’iniziativa) .

Nelle edizioni organizzate in Brianza, a Milano, a Bergamo e in Valtellina, sono già stati distribuiti nel corso degli anni 1,4 milioni di euro a 914 società.

Al Garden Multivision di Darfo Boario Terme, sabato 18 marzo, alle 11, si terrà dunque il grande evento di premiazione che valorizzerà l’impegno di un grande numero di realtà locali e volontari grazie al supporto degli sponsor Edison e Intesa Sanpaolo.

“Il Premio Costruiamo il Futuro – sottolinea il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, che sabato condurrà l’evento – vuole sostenere le piccole e piccolissime associazioni di volontariato e sportive che ogni giorno sono impegnate a dare risposte ai bisogni che incontrano: sono loro la vera spina dorsale del welfare nel nostro Paese, gli eroi del quotidiano”.

Sul palco interverrà anche Lino Zani, alpinista, produttore e conduttore tv. Saranno presenti inoltre: Daniele Bellini, responsabile Autorizzazioni, Grandi Concessioni, Territorio e Ambiente Power Asset di Edison; Mauro Maffi, direttore filiale Terzo Settore di Brescia di Intesa Sanpaolo; Cristian Farisè, assessore Comunità montana di Valle Camonica; Giorgio Buzzi, presidente Assocamuna e Giovanni Vezzoni, presidente CSV Brescia.

di Ch. P.