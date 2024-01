Costa Volpino: la Polizia Stradale incontra gli scolari dell’Infanzia

domenica, 28 gennaio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Un progetto innovativo alla scuola dell’Infanzia statale di Costa Volpino: le maestre hanno avviato un percorso con gli scolari sul tema della sicurezza e nei giorni c’è stato l’incontro con gli agenti della Polizia Stradale di Darfo.

La maestra Tania Savoldelli, responsabile del progetto, spiega: “Quest’anno abbiamo avviato una serie di iniziative di educazione civica dedicate alla sicurezza: la prima è stata l’evacuazione dalla scuola con tutti e 105 i bambini che la frequentano, mentre la seconda è indirizzata alla sicurezza stradale e in quest’ottica abbiamo presentato con immagini e informazioni sui comportamenti da tenere, ad esempio la segnaletica stradale, il caschetto quando si va in bicicletta e il rispetto delle regole sulla strada”. “Certamente – aggiunge – viene utilizzato un metodo per i piccoli, soprattutto con immagini, un percorso che servirà quando saranno più grandi”.

Negli scorsi giorni i 105 scolari dai 3 ai 6 anni delle cinque classi dell’Infanzia statale di Costa Volpino hanno avuto una mattinata speciale con l’arrivo del Pullman Azzurro e degli agenti Massimiliano Montanelli e Pierangelo Pedersoli della Polizia Stradale di Darfo Boario che hanno incontrato i bambini, illustrato il lavoro che svolgono sul territorio, l’importanza di rispettare le norme della sicurezza stradale. Poi a turno sono saliti sul Pullman Azzurro e per i 105 scolari è stata una grande emozione.

“E’ stata un’esperienza importante– conclude la maestra Tania Savoldelli – il percorso e le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane e a giugno consegneremo ai ciascun bambino il patentino del pedone”.