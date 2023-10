Costa Volpino, aperto il museo vivente “Casa delle farfalle”

domenica, 29 ottobre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – E’ stata inaugurata ieri ed è in programma fino al 12 novembre il museo vivente “Casa delle farfalle”, allestito presso l’Auditorium comunale di Costa Volpino.

“Casa delle Farfalle”, è, un luogo magico dove poter vivere un’esperienza unica, originale, emozionante, didattica e culturale, a diretto contatto con alcune delle farfalle più belle del mondo, sia autoctone sia tropicali. Il museo itinerante resterà aperto fino al 12 novembre all’auditorium comunale di via Nazionale 155.

L’evento è organizzato da Loretta Tabarini per PromAzioni360, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Costa Volpino.

Nelle teche dei continenti si potranno ammirare dalla splendida Morpho blu del Costa Rica alle Caligo o “farfalle civetta”, alle meravigliose Papilio rumanzovia delle Filippine alla Idea leuconoe, della “farfalla aquilone” per la leggiadria del suo volo, fino all’incredibile Falena-cobra

Fulcro dell’esposizione sarà però la “serra delle meraviglie”, una cupola geodeteca di 50 metri quadra! in cui si potranno osservare numerose specie di farfalle: una vera e propria esperienza immersiva, dal momento che i visitatori cammineranno nella “Butterfly house” circonda! da farfalle in volo, mentre depongono le uova, si alimentano e si “corteggiano” in una danza magica E, con un po’ di fortuna, potranno assistere allo schiudersi della crisalide.

Lo staff formato da biologi ed entomologi qualifica! fornirà tutte le informazioni e offrirà visite guidate gratuite alla scoperta dell’intero ciclo vitale della farfalla.

Info e prenotazioni: Promazioni360, Loretta Tabarini al 3398824098.

di Ch. P.