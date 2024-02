Corvatsch, si inaugura la nuova Halfpipe: gli eventi freestyle in Engadina

martedì, 13 febbraio 2024

Silvaplana – Sabato 24 febbraio, sarà inaugurata la nuova half pipe che si trova sotto la stazione intermedia Murtèl. L’half pipe completerà l’offerta di per sé già eccezionale del Corvatsch Park ed è un investimento importante per il futuro dello sport freestyle, per l’Engadina come pure per tutta la Svizzera.

L’half pipe è aperta tutti i giorni e si presta alla perfezione come terreno di allenamento per le squadre nazionali e internazionali. Il Corvatsch Park è una delle poche strutture al mondo dotata di una superpipe d’eccellenza che adempie i più elevati standard internazionali.

Sull’half pipe si svolgeranno i campionati mondiali FIS Snowboard, Freestyle & Freeski World Championships St. Moritz Engadin 2025.

Corvatsch Halfpipe Opening: il programma del 24 febbraio

Ore 10:30: inaugurazione dell’half pipe

Ore 10:45 – 11:30: show degli atleti del momento ed ex rider

Dalle ore 13:30: consigli e trucchi per i bambini

Facts & Figures: Lunghezza: 170 metri; Larghezza: 22 metri; Altezza: 23 piedi, Pendenza: 18 gradi

Half pipe valevole per la Coppa Europa

Il pre-evento che anticipa i campionati mondiali Freestyle World Championships 2025 in Engadina.

8 aprile: snowboard

9 aprile: freeski

FIS Freeski & Snowboard World Cup

21 – 24 marzo 2024

Gli snowboarder e i freeskier festeggeranno la finale nella disciplina Slopestyle della stagione FIS di Coppa del mondo presso il Corvatsch Park. Gli assi del freeski e dello snowboard gareggeranno per un montepremi di 120mila franchi, come pure per l’assegnazione degli ultimi punti nella classifica della Coppa del Mondo e per la piccola e grande sfera di cristallo.

Swiss Freestyle Championships

8 – 14 aprile

Per la chiusura della stagione del freestyle, il Corvatsch Park accoglie i Campionati svizzeri di Slopestyle e Big Air. In occasione dei Campionati svizzeri juniores saranno presenti anche le giovani leve che lotteranno per il titolo nella disciplina Slopestyle.