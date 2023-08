Corvatsch e Diavolezza una meta dei turisti lombardi: escursioni mozzafiato

giovedì, 17 agosto 2023

Engadina – Lontano dal gran caldo e non lontano da casa. L’Engadina, il Corvatsch e la Diavolezza è una meta preferita dai turisti lombardi, residenti a Milano e hinterland, province di Monza, Lecco e Sondrio (nelle foto © Romano Salis e Ag Corvatsch).

Le escursioni

Diavolezza – Lej da las Collinas – Lej Pers: caratterizzata da numerosi laghetti.

Il punto di partenza dell’escursione si trova presso la stazione in vetta della Diavolezza. Poco prima di raggiungere il Sass Queder, il sentiero si dirama verso il Lej da Diavolezza. Col bagnato il sentiero diventa spesso scivoloso e richiede un passo sicuro. Poco dopo il Lej da Diavolezza appare il Lej da las Collinas. I mille metri di dislivello non vanno sottovalutati: dalle montagne rocciose del paesaggio alpino d’alta quota si scende verso i pascoli verdi del fondovalle. La regione tra il lago Collinas e il Lej Pers è una zona palustre che funge da habitat per specie vegetali e animali rare. Gli arbusti cespitosi delle rose alpine sentiero costellano il sentiero che scende alla stazione a valle della Diavolezza: quando è il periodo della loro fioritura, l’escursione si trasforma in un’esperienza meravigliosa.

A chi non ha il passo sicuro si consiglia l’itinerario lungo la pista di sci (fino al Lej da Diavolezza).

Lej da Diavolezza: il lago di colore verde smeraldo

Già da lontano si percepisce lo scintillio del colore verde smeraldo del Lej da Diavolezza. Solo i più temerari si tuffano per fare un bagno nel lago alpino, ma è comunque un posto ameno che invita a fare una sosta.

Il punto di partenza dell’escursione si trova presso la stazione in vetta della Diavolezza. Poco prima di raggiungere il Sass Queder, il sentiero si dirama verso il Lej da Diavolezza. Col bagnato il sentiero diventa spesso scivoloso e richiede un passo sicuro. Il sentiero offre un magnifico scorcio della flora e fauna. Con un po’ di fortuna, al Muots Ravulaunas si possono avvistare delle pernici bianche. Per raggiungere la stazione a valle della Diavolezza basta seguire la pista da sci.

Escursione al Munt Pers

Un panorama incredibilmente bello sulla montagna “persa”. Munt Pers significa la montagna perduta in romancio. Sulla cima non ci si sente affatto persi, ma si è semplicemente sopraffatti dal panorama a 360° sulle vette.

La vista da sogno sui ghiacciai di Pers e Morteratsch, sulle cime di Piz Palü, Piz Bellavista e Piz Bernina, la montagna più alta delle Alpi orientali, nonché il panorama verso la Valposchiavo, il Piz Languard e Pontresina ricompensano l’impressione di un percorso poco variato, che all’andata e al ritorno si snoda sullo stesso sentiero. Ma che significa poco variato? Ogni curva regala stupendi scorci sul paesaggio.

Il sentiero di montagna è ben tracciato, ma essendo stretto richiede passo sicuro.

Diavolezza – Sass Queder: una camminata breve sulla vetta

L’escursione al Sass Queder è ideale per chi vuole sgranchirsi le gambe oppure vuole passeggiare con bambini piccoli. La ricompensa è un panorama mozzafiato.

Il punto di partenza dell’escursione si trova presso la stazione in vetta della Diavolezza. Dopo la breve camminata di una buona mezz’ora si raggiunge il Sass Queder. Tuttavia: dai 2978 metri di quota della stazione in vetta della Diavolezza alla meta che si trova a 3066 metri di quota, occorre superare 110 metri di dislivello. L’aria rarefatta in quota dà infatti del filo da torcere agli escursionisti non allenati. L’incredibile vista panoramica ricompensa però la fatica: infatti, il panorama si estende dalle maestose vette di Piz Palü e Piz Bernina fino alla Valtellina.

La magia del fuoco: una grigliata a 3065 metri di quota

Sul Sass Queder si trova l’area barbecue più alta d’Europa. Occorre prenotare il pacchetto «Magia del fuoco». Viene consegnato uno zaino per il picnic comprensivo di carne per la grigliata, brezel, insalata, un dessert, bevande e naturalmente legna da ardere e accendi fuoco.

Fuorcla Surlej: un paradiso escursionistico con uno splendido panorama

Stazione intermedia Murtèl – Fuorcla Surlej – Piccoli laghi, in cui si rispecchiano le montagne e le nuvole, la vista sul Piz Bernina con la cresta del Biancograt: la Fuorcla Surlej è un posto favoloso.

Dopo una camminata di 45 minuti circa e alcune curve in salita gli appassionati delle escursioni rimangono incantati da un panorama che anche in Engadina non si trova ovunque: davanti s’innalza il Piz Bernina, con la sua caratteristica cresta del Biancograt, mentre a fare da cornice ci sono le vette di Piz Tschierva e Piz Roseg, nonché i ghiacciai. A sinistra, il rifugio Chamanna Coaz sovrasta dall’alto il Lej da Vadret, mentre la Val Roseg aspetta di essere esplorata. Dalla Fuorcla Surlej si possono intraprendere escursioni di ogni tipo: lunghe o corte, ce n’è per tutti i gusti.

Via dell’acqua, escursione da non perdere: camminare ai sei «Lejins»

Le acque dei sei piccoli laghi alpini che adornano la Via dell’acqua brillano di un colore tra il blu profondo e il verde. L’escursione circolare sul Furtschellas è adatta alle famiglie e dura circa 2 ore e 50 minuti.

La Via dell’acqua è una delle escursioni più belle al Corvatsch. Il sentiero in direzione Alp Munt inizia accanto alla stazione intermedia del Furtschellas e si fa subito ripido. Ma la fatica è ripagata dalla vista sul primo laghetto, il Lejin Cristal. Il Lejin Magnetit è il laghetto più in quota, poi seguono i laghetti Lejin Malachit, Lejin Rhodonit, Lejin S-chaglia e per finire il Lejin Epidot. Chi preferisce accorciare l’escursione, poco distante dalla partenza deve voltare a sinistra (direzione Corvatsch) all’altezza del primo grande bivio con segnaletica. Poi basta seguire il sentiero che si dirama a destra e si raggiunge direttamente il Lejin Malachit. Il sentiero escursionistico non è adatto ai passeggini.