Corteo anarchici e imbrattamenti a Trento, è polemica

domenica, 22 gennaio 2023

Trento – Corteo anarchici e imbrattamenti a Trento, le reazioni. Dopo i vandalismi l’amministrazione comunale è corsa ai ripari e incaricato una ditta specializzata, esperta anche in restauri, per un primo intervento sui muri dei palazzi storici. I muri imbrattati sono stati ricoperti con una vernice impregnante, che sarà la base su cui la prossima settimana verrà steso il colore originario degli edifici.

LE REAZIONI

“Solito copione, solite gesta per i soliti noti “figli di papà” che se ne fregano delle regole e del senso del rispetto per i beni comuni e per la proprietà privata. Era ampiamente prevedibile quanto è accaduto durante il corteo degli anarchici svoltosi a sostegno di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Sassari.

La scelta di non intervenire per evitare il contatto fisico, seppur condivisibile per alcuni aspetti, lascia ancora una volta “l’amaro in bocca” a tutti i cittadini perbene che non si capacitano di come tali situazioni possano concretizzarsi nella nostra città.

Chi ha manifestato per le vie del centro nel pomeriggio di venerdì è indiscutibilmente collegato a doppio filo all’ideologia di una certa sinistra fatta di centri sociali e politici prezzolati che per questi delinquenti vorrebbero sempre tappeti rossi e guanti di velluto…perché in fin dei conti sono dei “bravi ragazzi”!

Doverosa l’indignazione del sindaco Ianeselli, ma quale sarebbe stato il livello di questa indignazione se a compiere atti del genere fossero stati ragazzi collegati al mondo di destra? l famosi “guanti di velluto”! Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli esercenti e ai proprietari degli immobili del centro che hanno visto le loro attività e i loro muri vandalizzati”, sottolineano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia-An.

I partiti hanno già chiesto al sindaco: “Sono state utilizzate le telecamere per individuare i vandali?“. E sono pronte le prime richieste e interrogazioni in consiglio comunale.

Il consigliere comunale Andrea Merler (FI): “Trento imbrattata dagli anarchici. La sinistra e il sindaco Ianeselli si stupiscono che gli anarchici e i disobbedienti dei centri sociali, che hanno sempre coccolato, compiano certi gesti. La tolleranza nei confronti di questi soggetti è sempre stata troppa. Ora si analizzino immediatamente tutte le videocamere della città, per riconoscere i trasgressori e correttamente sanzionarli! Nessuna impunità nella nostra Trento”.

“I responsabili ora – lamenta l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali – siano portati a pagare di loro pugno il danno: decine e decine di monumenti storici ma anche il consiglio comunale, vetrine di negozi e banche vandalizzate con spray colorati e scritte inneggianti le teorie anarchiche”.

Un’orda bestiale composta da solo una sessantina di violenti che hanno potuto peró prendere in ostaggio il centro città ricoprendolo di vernice in una follia vandalica che ha lasciato disorientata è arrabbiata la popolazione e creati danni pesanti a amministrazioni pubbliche e private.

Troppa impunità, come quando venne a Trento in piena campagna elettorale l’attuale premier Meloni e il suo comizio fu disturbato per tutto il tempo da un drappello di esponenti di forze di estrema sinistra senza interventi che potessero ripristinare l’ordine”, commenta Urzì. “Il Trentino – chiarisce Urzì – soffre di una assillante pressione di forze anarchiche e di estrema sinistra (che spesso fanno riferimento al centro sociale illegale Bruno, che occupa da anni edifici in piena città) che riversano ciclicamente la loro violenza su Trento, Rovereto ed il suo ordine pubblico. Gli autori dell’ultimo raid a colpi di vernice che ha lasciato decine e decine di scritte contro la carcerazione dura verso i criminali più pericolosi, devono essere individuati e condannati a misure che sappiano recuperare il valore di recupero sociale dei responsabili, avendo cura di pretendere che questi passino attraverso il risarcimento del danno altrimenti scaricato su imprenditori e cittadini incolpevoli. Deve cessare anche la tolleranza da parte di molti ambienti politici locali verso questa degenerazione dello scontro politico iniziando dallo sgombero del Centro sociale Bruno occupato”, afferma l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di FdI Trentino Alto Adige.