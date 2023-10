Corso post diploma ITS Digital Construction Manager al Marcolini di Breno

mercoledì, 18 ottobre 2023

Breno (Brescia) – E’ stato presentato a Breno (Brescia) il corso post diploma ITS Digital Construction Manager, della durata di 2 anni, rivolto a giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che vogliano specializzarsi nel settore delle costruzioni in un’ottica digitale.

IL CORSO – L’ingegner Antonio Crescini, direttore Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte e direttore ESEB Ente Sistema Edilizia Brescia e il dottor Massimo Ghetti, presidente Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica hanno illustrato le novità del corso che si svolgerà a Breno nella struttura del Cfp Padre Marcolini, già sede dei corsi professionalizzanti nel settore edile per giovani in uscita dalla Terza media. Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, infatti, che nel 2016 ha raccolto il testimone dall’Ente Sistema Edilizia Brescia (ESEB) gestendo da allora il corso per operatori edili, ha raccolto con entusiasmo l’invito ad accogliere presso la sede di Breno questo nuovo percorso con la ferma convinzione che questa iniziativa possa rappresentare un’occasione per la Valle Camonica contribuendo a formare figure specializzate nel settore delle costruzioni e del digitale.

LE FINALITA’ – Una nuova opportunità per il territorio anche alla luce del ruolo sempre più importante degli istituti tecnici superiori nell’evoluzione formativa che richiede una sempre maggiore sinergia tra istituzioni scolastiche, imprese e territorio.

Ed è proprio questa la finalità di questo percorso biennale post diploma rivolto ai ragazzi che vogliano intraprendere un percorso formativo altamente specializzato con un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Il corso ITS Digital Construction Manager è uno dei 5 corsi ITS proposti nelle province di Milano, Bergamo e Brescia, organizzati da Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte, realtà di riferimento sui temi dell’edilizia, dell’energia e della sostenibilità in Lombardia, in forza della partnership con le associazioni dei costruttori (ANCE) e le scuole edili territoriali. Tra queste l’Ente Sistema Edilizia Brescia, che, in forza della collaborazione già in atto con il Cfp Padre Marcolini della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, ha fatto da ponte tra la realtà camuna e l’Academy ITS attiva sul territorio lombardo.

FORMAZIONE – Il Corso ITS Digital Construction Manager ha l’obiettivo, nello specifico, di formare figure professionali in grado di gestire e controllare i processi di costruzione attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Nel corso dei due anni di durata del percorso, verranno trattati oltre che aspetti base dell’edilizia, anche quelli legati alle tecnologie più innovative (visori, laser scanner, droni), la gestione del cantiere secondo le normative urbanistiche, energetiche, della sicurezza e degli appalti con un’introduzione al Project Management per gestire efficacemente le fasi del cantiere. 2000 ore di formazione di cui 1200 di lezione e 800 di stage aziendale. Gli studenti impareranno inoltre a gestire il processo edilizio attraverso software avanzati con la metodologia BIM. Acquisiranno competenze nella gestione di commesse dal punto di vista economico e manageriale, apprenderanno come individuare tutti i rischi presenti sul cantiere per operare in sicurezza e avranno a disposizione ampi spazi tecnici ed innovativi sia outdoor che indoor tramite l’approccio learning by doing. La formazione è di tipo pratico-laboratoriale, i docenti provengono per lo più dal mondo del lavoro (80% del monte ore è coperto da professionisti del settore).

DIPLOMA – Al termine del percorso i partecipanti otterranno il diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF), riconosciuto in tutta Europa. Vengono rilasciati, inoltre, vari attestati sulla sicurezza e vengono erogate delle competenze propedeutiche a specializzazioni future (ad esempio: BIM Specialist). I corsi fungono, infine, da praticantato, necessario per accedere all’esame di abilitazione per geometri.

Al perfezionamento del corso il 95% degli studenti viene inserito nel mercato del lavoro: molti di essi proseguono la loro esperienza lavorativa nella medesima realtà aziendale dove ha svolto lo stage-apprendistato durante il biennio. E per chi avesse dei ripensamenti, al termine del biennio c’è la possibilità di iscriversi all’università.

La Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte ITS ha infatti convenzioni con Università Telematiche in cui vengono riconosciuti diversi Crediti Formativi Universitari derivanti dal percorso ITS svolto. L’invito a conoscere ITS Digital Construction Manager non è rivolto solo ai giovani del territorio, ma anche alle istituzioni, agli istituti scolastici e a tutte le aziende del territorio che operano nel settore edile e delle costruzioni in generale, che sono chiamate a dialogare con la scuola così da contribuire alla costruzione di questa nuova opportunità.