sabato, 4 novembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Corsi di aggiornamento per alpeggiatori e ospitalità in malga. Il due corsi sono articolati in tre sedi: due in provincia di Brescia – una a Ponte di Legno per la zona Valle Camonica e una a Clusane d’Iseo per la zona Sebino e Bergamasca – ed una a Sondalo, in provincia di Sondrio, al fine di agevolare l’adesione delle aziende nelle rispettive zone di residenza.

PRIMO CORSO – Nell’ambito del progetto attuativo “Implementazione dell’osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-2023-2024” promosso da Regione Lombardia e attuato da Ersaf, sono previste attività di formazione specifiche per gli alpeggiatori, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni in quota ed accompagnare le aziende agricole nel consolidamento oppure legate all’avvio di attività multifunzionali nelle malghe.

I corsi previsti per l’autunno 2023 hanno l’obiettivo di formare ed informare il personale che lavora in malga sulla produzione di semplici pietanze da proporre ai clienti e turisti di passaggio utilizzando le materie prime presenti in loco quali formaggi e latticini, salumi, carni, conserve ed altri prodotti tradizionali che verranno utilizzati per la preparazione, la presentazione e la somministrazione di piatti semplici e di facile preparazione, con tecniche che non prevedono attrezzature né competenze specifiche. Il corso è gratuito e aperto a tutti gli alpeggiatori sino ad un numero massimo di 12 partecipanti per ogni sessione.

Le date – Mercoledì 8 novembre C.F.P. “G. Zanardelli” di Ponte di Legno (Brescia), giovedì 16 novembre C.F.P. “Vallesana” di Sondalo (Sondrio), mercoledì 29 novembre C.F.P. “G. Zanardelli” di Clusane d’Iseo (Brescia). Il programma prevede l’avvio delle attività formative nel laboratorio di cucina; consumazione delle pietanze preparate; avvio della seconda parte delle attività formative in laboratorio di cucina.

SECONDO CORSO – Nell’ambito del progetto attuativo “Implementazione dell’osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-2023-2024” promosso da Regione Lombardia e attuato da ERSAF, sono previste attività di formazione specifiche per gli alpeggiatori, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni in quota ed accompagnare le aziende agricole nel consolidamento e nell’avvio di attività multifunzionali nelle malghe.

I corsi hanno l’obiettivo di formare ed informare il personale che lavora in malga sull’accoglienza del cliente, dando alcune nozioni rispetto alla cura dell’ambiente e alla presentazione della propria realtà lavorativa, curando la comunicazione e cercando di valorizzare l’aspetto del “vivere e lavorare in malga”. Attraverso l’esercitazione pratica si tratteranno nozioni base di realizzazione di un buffet a freddo e dell’abbinamento dei vini del territorio associati alle pietanze preparate.

Il corso di accoglienza ed allestimento piccolo buffet a freddo in malga ha l’obiettivo di introdurre ed approfondire alcune tematiche fondamentali quali l’accoglienza del cliente, la comunicazione ed il valore aggiunto della visita agli ambienti della malga: la stalla, i locali di lavorazione dei prodotti e quelli dedicati alla consumazione dei prodotti. Verranno illustrate le tecniche di allestimento della tavola: la scelta del tovagliato idoneo, dei piatti e bicchieri (quali, quanti, del centro tavola e decorazione per i tavoli, le posate ed il menù. Seguirà la parte di realizzazione di un piccolo buffet freddo per una degustazione “agile”, ad esempio la preparazione di taglieri per un piccolo gruppo di turisti o escursionisti in visita alla malga. Verrà infine spiegato come abbinare i vini locali alle pietanze presentate.

Ciascuna tematica verrà trattata seguendo i protocolli vigenti in materia di HACCP, garantendo ambienti puliti ed idonei alla manipolazione di alimenti e osservando le tecniche di conservazione specifiche. A tutti i partecipanti verranno forniti grembiule, guanti e cappello/cuffietta per il capo. Sarà presente uno docente specializzato in comunicazione, hospitality, allestimento ed abbinamenti.

Possono partecipare al corso i titolari di aziende agricole e i loro collaboratori di tutte le aziende agricole con sede in Regione Lombardia, con un limite di 12 partecipanti per ogni sessione. In caso di esubero di richieste, la priorità verrà data in base all’ordine di arrivo delle iscrizione e, in subordine, a coloro che intendono partecipare ad entrambi i moduli (corso di allestimento buffet freddo in malga e corso di cucina).

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valevole anche per la presentazione delle proposte di gestione nei bandi per la concessione/affitto delle alpi/malghe di proprietà pubblica, come indicato dalle Linee Guida Regionali per la gestione degli alpeggi. Inoltre, per i corsisti che parteciperanno ad entrambi i corsi sopra elencati verrà rilasciato l’attestato specifico Corso di Formazione HACCP.

Le date: giovedì 9 novembre C.F.P. “G. Zanardelli” di Ponte di Legno (Brescia), giovedì 23 novembre C.F.P. “Vallesana” di Sondalo (Sondrio) e giovedì 30 novembre C.F.P. “G. Zanardelli” di Clusane d’Iseo (Brescia). Il programma prevede l’avvio delle attività formative nel laboratorio di cucina; consumazione delle pietanze preparate; avvio della seconda parte delle attività formative in laboratorio di cucina.

Le iscrizioni sono aperte: l’ultimo giorno utile per iscriversi è domani, domenica 5 novembre. Info: osservatorio.alpeggi@ersaf.lombardia.it