Coronavirus, i numeri del Trentino

domenica, 6 novembre 2022

Trento – Nessun decesso da Covid-19 nelle ultime ore in Trentino come conferma il bollettino quotidiano di Apss che riporta anche la presenza di 161 nuovi contagi, tutti rilevati dai test rapidi. Per la precisione, sono stati analizzati 1.094 test antigenici, mentre i molecolari sono stati 93 ed hanno confermato solo 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Salgono intanto i ricoverati in ospedale: al momento sono 60, dopo che ieri si sono registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 1 dimissione. Sono 2 i pazienti in rianimazione.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

0 di 0-2 anni

1 di 3-5 anni

4 di 6-10 anni

2 di 11-13 anni

9 di 14-18 anni

33 di 19-39 anni

59 di 40-59 anni

28 di 60-69 anni

15 di 70-79 anni e

10 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.271.832 (429.208 seconde dosi, 342.420 terze e 49.133 quarte). Infine, 235 nuovi guariti portano il totale a 227.788.