Coppa del Mondo di Sci alpino a Bormio, domani la chiusura col SuperG: spettacolo, feste ed emozioni

giovedì, 28 dicembre 2023

Bormio – Ultima giornata di gare a Bormio. Domani mattina, il SuperG chiude la tappa bormina della Coppa del Mondo di sci alpino. E sarà spettacolo puro su una Stelvio tirata a lucido. Il vincitore della Discesa di oggi, il francese Sarrazin (foto @PentaPhoto), prenderà il via col 5 mentre tra i big Kilde sarà ai nastri di partenza col 9, Kriechmayr col 13 e Odermatt col 14. Pettorale numero 1 per Paris che guida la pattuglia italiana formata anche da Bosca col 4, Casse col 15, Innerhofer col 30, Schieder col 36, Molteni col 44, Zazzi col 50, Borsotti col 53 e Franzoni col 58.

Ordine di partenza

NON SOLO GARE…

Lo spettacolo e le emozioni a Bormio non si sono di certo concluse con l’entusiasmante Discesa, vinta dal francese Sarrazin su Odermatt e Alexander. Nemmeno il tempo di finire le premiazioni e nella parte conclusiva della Stelvio un mini esercito di sciatori, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, ha dato vita ad una bellissima edizione del Vitalini Speed Contest. La kermesse, ideata dall’ex azzurro di discesa Pietro Vitalini, vede bimbe e bimbi, ragazzi e ragazze cimentarsi in una prova di “avvicinamento” alla velocità. Vince, ovviamente, chi raggiunge la velocità massima, rilevata da una fotocellula sotto lo striscione del traguardo della Stelvio. A vincere, per onore di cronaca, è stata la bravissima Noemi Mambretti dello Sc Bormio che ha raggiunto la velocità di 98.19 km/h.

“Lo spirito dello Speed Contest Vitalini – ha detto Pietro Vitalini – è quello di far conoscere ai bambini la velocità… in sicurezza. Tutti i bambini vogliono andare veloci e per loro gareggiare qui su una pista preparata per una gara di Coppa del Mondo è il massimo. Oggi tutti si sono lanciati, una ragazzina ha toccato i 98 orari. Wow. E per me vederli scendere felici in velocità e in sicurezza è sempre un grande spettacolo e un motivo di orgoglio”.

Alle 17 nella piazza Walter Fontana si è tenuto invece il Coach Corner Party, kermesse condotta da Carlo Vanzini (voce della Formula 1 di Sky e speaker insieme a Lorenzo Pinciroli delle gare di Coppa del Mondo di Bormio) e Marc Gené (pilota di Formula 1 e attualmente commentatore a Sky) che ha visto sul palco alcuni big dello sci quali sua maestà Deborah Compagnoni, Giorgio Rocca, Werner Heel, Pietro Vitalini, Danilo Sbardellotto e Pietro Zazzi.