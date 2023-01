Cooperative di Comunità, il nuovo logo targato Artigianelli di Trento

lunedì, 30 gennaio 2023

Trento – Cooperative di Comunità, il nuovo logo targato Artigianelli: premiate le vincitrici Elena Andreatta, Valentina Bellutti e Giulia Andreolli.

Le Cooperative di Comunità hanno un logo che le rappresenta. Questo grazie alla preziosa collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l’Istituto Artigianelli di Trento. Su indicazione dell’assessorato alla cooperazione e l’ambiente agli studenti delle classi 4^ è stato infatti affidato il compito di creare un marchio distintivo delle cooperative di comunità. Sono stati 57 i lavori presentati e oggi, al Palazzo della Provincia, si è svolto un momento di premiazione dei vincitori. Il logo che si è aggiudicato il primo premio è stato quello realizzato da Elena Andreatta. Al secondo posto Valentina Bellutti e al terzo posto Giulia Andreolli.

Nel complimentarsi con tutti i partecipanti il vicepresidente e assessore alla cooperazione e all’ambiente Mario Tonina ha ricordato che “all’inizio dello scorso anno è stata approvata la legge regionale che riconosce, regolamenta e promuove le cooperative di comunità, quali imprese idonee a supportare lo sviluppo sostenibile e integrato delle comunità locali. Fin dalla prima applicazione di questa legge si è ritenuto importante far riconoscere i soggetti che beneficiano delle attribuzioni giuridiche di cooperativa di comunità, attraverso l’assegnazione di un marchio che li individui. L’elemento grafico contribuisce infatti ad aiutare nell’individuazione immediata della specifica natura di questa particolare tipologia d’impresa e a promuoverla. Grazie quindi per l’impegno profuso in questo progetto e agli insegnanti che vi hanno guidato lungo questo percorso”.

Per il dirigente scolastico Erik Gadotti “è stata un’occasione preziosa per i nostri ragazzi e ragazze di sperimentarsi in progetti di lavoro reali questo in linea con l’approccio didattico che come istituto ci siamo dati. Ovvero creare le condizioni affinché i nostri giovani possano, fin da subito, relazionarsi con il mondo del lavoro”.

La creatività dei ragazzi è stata premiata da un riconoscimento economico di 1.400 euro, suddiviso tra i tre vincitori.