sabato, 18 febbraio 2023

Lavarone – Si è tenuto a Lavarone (Trento), in occasione di “M’illumino di meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, l’incontro “Cooperativa di comunità: la comunità energetica dell’Alpe Cimbra”. Alla serata ha preso parte anche il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina, oltre al sindaco Isacco Corradi insieme all’assessore Christian Caneppele, al direttore generale della Federazione trentina della Cooperazione Alessandro Ceschi e al business development manager di EPQDolomiti Energia Giacomo Cantarella.

L’iniziativa di costruzione di una comunità energetica basata su una cooperativa di comunità, era partita lo scorso anno: frutto di un lavoro dal basso, promosso dall’amministrazione comunale con il supporto della Provincia, tramite l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, e della Federazione delle Cooperative, ha come obiettivo quello di creare un insieme di realtà pubbliche e private per produrre e consumare sul posto energia elettrica da fonte rinnovabile. Il risultato è ormai vicino: nelle prossime settimane infatti si costituirà in Trentino la prima Comunità di energia rinnovabile ideata da un Comune.

“È bello tornare sul territorio e vedere i risultati di un lavoro avviato tempo fa – sono state le parole del vicepresidente Tonina -. A maggio 2022, in occasione della Giunta provinciale a Lavarone, mi ero impegnato a supportare l’amministrazione comunale nel processo di costituzione di una Comunità energetica. Oggi a meno di un anno di distanza siamo qui a presentare i risultati di questa rete; è un passo importante perché vede il frutto di un lavoro di preparazione e facilitazione attuato da diversi attori locali che inizia a dare risultati. La Provincia sta lavorando al tema delle Comunità di energia rinnovabile da diverso tempo e grazie anche ad una collaborazione con il Consorzio dei Comuni trentini pone un particolare riguardo al supporto alle amministrazioni comunali interessate ad attivare una CER. Grazie poi al protocollo sottoscritto con la Cooperazione trentina è stata attivata una task force tecnica e giuridica che ha portato alla stesura di uno statuto tipo e ad approfondire il tema delle Cooperative di Comunità come una delle possibili forme giuridiche“.

Come evidenziato da Tonina: “Il meccanismo delle Comunità di energia rinnovabile si conferma quindi come strumento attivo di valorizzazione dei territori ed in particolare dei territori di montagna; grazie alla nascita della comunità energetica e alla costituzione della cooperativa di comunità, Lavarone si garantisce un pezzo in più di futuro, dimostra di essere un territorio vivo e attivo“.

Nel corso della serata il direttore generale della Federazione trentina della Cooperazione Ceschi ha messo in luce come: “La Cooperazione trentina è da sempre interessata al tema energetico, e per alcuni territori è una presenza determinante. Sono cooperativi i tre consorzi elettrici di Stenico, Storo e Pozza di Fassa. È nostro interesse creare valore per il territorio, approfondendo ogni forma di partecipazione in campo energetico che coinvolga le comunità. Per questo, con convinzione, a fianco delle amministrazioni comunali, delle imprese e dei cittadini, la Federazione è disponibile a lavorare per costruire questi nuovi soggetti”.

Infine il sindaco di Lavarone Corradi ha evidenziato come: “I Comuni possono essere protagonisti nel creare Coop di Comunità e Comunità energetiche, per risolvere alcuni bisogni fondamentali dall’energia alla coesione sociale, ricostruendo comunità e cooperazione, pilastri fondamentali per il nostro Trentino. L’obiettivo è usare questo strumento per creare welfare territoriale; unire Cooperativa di Comunità e Comunità energetica è una novità che speriamo sia di esempio per gli altri comuni“.