Controlli di Ats della Montagna su strutture sociali: una denunciata e quattro sanzionate

martedì, 2 maggio 2023

Breno (Brescia) – Controlli di Ats della Montagna in 33 realtà sociali: una struttura denunciata e quattro sanzionate.

Gli operatori dell’Ats della Montagna che hanno controllato 33 realtà sociali su 119 complessive, che accolgono minori, famiglie, anziani e disabili della Valle Camonica e Valtellina.

Le sanzioni inflitte nei confronti di un micronido, una comunità alloggio sociale per anziani e due comunità che ospitano disabili sono per mancanza o insufficienza di requisiti di tipo organizzativo e gestionale, mentre la segnalazione alla Procura è per il rinvenimento di farmaci scaduti.