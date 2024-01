Contributi regionali sulle piste ciclopedonali di Costa Volpino e del Bresciano

martedì, 16 gennaio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Oltre 18 milioni di euro per 62 interventi destinati alle piste ciclabili della Lombardia, di cui un milione 663mila euro destinato al territorio Bresciano e 350mila euro per il completamento della pista ciclopedonale lungo via Cesare Battisti nel Comune di Costa Volpino (Bergamo).

È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, con gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda). Le opere fanno parte del ‘Piano Lombardia‘ che prevede, complessivamente, 150 interventi per oltre 52 milioni di finanziamento regionale.

Per gli enti della provincia di Brescia sono disponibili 1.663.000 euro per 11 interventi. Nel dettaglio: realizzazione di una passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il fiume Oglio (progetto denominato “Greenway dell’Oglio) tra i Comuni di Calcio e Urago d’Oglio nel Parco Oglio Nord (500.000 euro); completamento percorso ciclopedonale di collegamento tra il Comune di Rudiano e di Urago d’Oglio (65.000 euro); manutenzione straordinaria piste ciclopedonali Comune di Padenghe sul Garda (200.000 euro); interventi riguardanti la Strada Provinciale 38 “Bettolino – Dello – Manerbio” per la ciclabile longhena – Dello in Comune di Longhena (250.000 euro); messa in sicurezza del ponte pedonale fra via Martin Luther King e via Padre Pio e della viabilità ciclo-pedonale in Comune di Dello (73.000 euro); intervento in via Dante a Carpenedolo (150.000 euro); realizzazione del marciapiede e di parte della pista ciclopedonale in frazione Malpaga Comune di Calvisano (40.000 euro); realizzazione di percorso ciclopedonale di attraversamento della Sp 668 in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con la Sp24, in Comune di Ghedi (220.000 euro), manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella Comune di Concesio (45.000 euro); manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale di via Meano Comune di Pompiano (60.000 euro); realizzazione di una nuova green way di raccordo sul fiume Chiese Comune di Prevalle (60.000 euro).

In Comune Costa Volpino realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Cesare Battisti (2° lotto) nel Comune di Costa Volpino (350.000 euro).

“È fondamentale – ha affermato l’assessore Lucente – rendere le piste ciclabili sempre più efficienti e sicure, soprattutto alla luce dei troppi incidenti registrati nella nostra regione. Questo è un esempio di quanto Regione Lombardia sia incline alla vera idea di mobilità sostenibile e proiettata al futuro”. “Potenziare le infrastrutture ciclabili – ha evidenziato l’assessore Terzi – è un obiettivo che Regione persegue con determinazione mettendo a disposizione, da anni, importanti risorse per opere che migliorano il territorio e la qualità della vita dei cittadini”.

“Il cicloturismo è un asset strategico tra le proposte di viaggio della nostra regione – ha commentato l’assessore Mazzali – che, abbracciando perfettamente il nostro territorio, lo rende ancora più attrattivo per turisti italiani e internazionali alla ricerca di proposte ‘outdoor’, all’insegna di un turismo lento e a contatto con la natura”.