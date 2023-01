Contratti collettivi in Trentino: botta e risposta tra Fenalt e Provincia

mercoledì, 1 febbraio 2023

Trento – Botta e risposta tra Fenalt e Provincia di Trento. I primi chiedono di difendere il potere d’acquisto degli stipendi, i secondi replicano: “A febbraio sarà liquidata una parte degli arretrati dei contratti collettivi della sanità”.

LA POSIZIONE FENALT – “Il ritardo nell’erogazione degli arretrati contrattuali del 2020 e 2021 per i dipendenti della Provincia, di Comuni e delle Case di riposo sta esasperando i lavoratori sia per il fatto che i maggiori costi dovuti all’inflazione e al rincaro dell’energia si pagano molto di più in Trentino rispetto ad altre province d’Italia sia perché la soap opera sembra non finire mai: si firmano preintese, ipotesi di accordo e poi non si arriva mai all’accordo definitivo. Difatti non siamo ancora stati convocati per la firma necessaria per dare il via alla liquidazione degli arretrati!”. E’ furente il segretario generale della Fenalt, Maurizio Valentinotti, per i tempi amministrativi che potrebbero far slittare ancora di un mese l’erogazione degli arretrati. Il suo cellulare è rovente: le chiamate degli iscritti per avere informazioni si susseguono senza posa. Ma quali sono le cause? “Crediamo – dice Valentinotti – che questo sia dovuto ad un eccesso di prudenza da parte dei vertici provinciali che temono di avere rilievi da parte dello Stato. Peccato che i vicini altoatesini hanno già liquidato il triplo delle nostre cifre relative al triennio in discussione (19-21), senza preoccuparsi più di tanto”.

Il Segretario generale ci tiene a far sapere che manca all’appello anche un accordo sull’uso di 3,5 milioni di Euro che Fenalt ha chiesto a ed ha ottenuto alla fine di luglio dall’Assessorato alla sanità per istituire un premio covid per tutti i settori extra Apss, e quindi Apsp e Sanità Privata: “Nonostante i ripetuti solleciti, nessun incontro si è tenuto per discutere della distribuzione di queste risorse” osserva Valentinotti.

Anche per quanto riguarda il prossimo contratto (che partirebbe dal 2022) il Sindacato non ha ricevuto notizie sulle risorse, ed anche questo è fonte di grande preoccupazione per i lavoratori: “Ci chiediamo quindi – commenta con amarezza il Segretario – se dobbiamo cominciare a portare i lavoratori in piazza per smuovere l’Amministrazione provinciale: secondo la Cgia di Mestre il Trentino-Alto Adige è al terzo posto nella poco invidiata classifica del rincaro dei prezzi di luce e gas! I nostri politici se ne rendono conto? Questo è il momento di prendere decisioni che dimostrino l’attenzione per la coesione del tessuto sociale. Altrimenti si va verso il depauperamento dei lavoratori, in particolare quelli pubblici i cui salari nel decennio 2013-2022 sono cresciuti del 6,7% a fronte di una corsa dei prezzi del 14%. E a dirlo non sono i sindacati, ma l’Aran! Per questo – conclude Valentinotti – la Fenalt non è così critica come i Confederali sull’ipotesi delle gabbie salariali. Sarebbe più che positivo tener conto dei maggiori costi sostenuti dai lavoratori delle realtà di montagna rispetto ad altre realtà dove i costi energetici ed i prezzi in generale sono più bassi”.

LA POSIZIONE DELLA PROVINCIA – Sanità: a febbraio sarà liquidata una parte degli arretrati dei contratti collettivi

“Voglio confermare, come già anticipato, che nel mese di febbraio verrà liquidata una parte degli arretrati dei contratti collettivi provinciali di lavoro del triennio 2019-2021”, è il commento dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, in merito a quando segnalato oggi sui media locali.

“La Giunta provinciale – prosegue l’assessore – proprio lo scorso 13 gennaio ha approvato una deliberazione per autorizzare la sottoscrizione dei contratti negoziati in sede Apran, con i quali si riconoscevano appunto gli arretrati del triennio 2019-2021 per una serie di categorie del pubblico impiego, fra cui il personale del comparto sanità – area delle categorie. Come previsto dalla normativa vigente – spiega Segnana -, l’ipotesi è soggetta anche alla necessaria verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della Provincia che, proprio nella giornata di ieri, si è espresso positivamente. Le Organizzazioni sindacali sono state quindi tempestivamente convocate dall’APRAN in data odierna per la sottoscrizione definitiva dell’Accordo. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà quindi procedere alla liquidazione degli arretrati già nel mese di febbraio, con riferimento agli arretrati relativi alle voci fisse della retribuzione”, conclude l’assessore.