Contrastare la cellulite, alcuni consigli pratici per farlo

mercoledì, 22 marzo 2023

È uno degli inestetismi più diffusi e invisi soprattutto nell’universo femminile e che fa la sua comparsa attraverso l’aspetto a “buccia d’arancia” della superficie cutanea, soprattutto nelle zone in cui il tessuto adiposo è più concentrato, come cosce, glutei e addome.

La cellulite è causata da una serie di fattori che includono la predisposizione genetica, l’alterazione della circolazione sanguigna, la ritenzione idrica e l’infiammazione dei tessuti. Anche uno stile di vita sedentario, una dieta scorretta, lo stress e le fluttuazioni ormonali possono favorire la comparsa di questo nemico.

Si parla in massima sintesi del risultato di un accumulo di grasso, acqua e tossine nelle zone del corpo in cui il tessuto adiposo è più concentrato, il che causa un’infiammazione dei tessuti e una ridotta circolazione sanguigna e linfatica, determinando l’aspetto caratteristico a buccia d’arancia.

Quali sono i rimedi

Cercare di contrastare la cellulite è per molte donne una missione e sono diverse oggi le soluzioni che possono essere valutate a questo riguardo. Ad esempio l’esercizio fisico regolare che aiuta a bruciare i grassi e a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, riducendo l’accumulo di tossine e ritenzione idrica; ed ancora un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di frutta, verdura, fibre e proteine magre.

L’idratazione è poi fondamentale per mantenere la pelle idratata e per prevenire la ritenzione idrica così come il ricorso a trattamenti specifici, tra i quali soprattutto i massaggi (possono aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, riducendo l’infiammazione e la cellulite).

Ci sono poi approcci speciali come nel caso del linfodrenaggio, tecnica di massaggio particolare che può essere eseguita in diverse parti del corpo proprio con l’obiettivo di stimolare il sistema linfatico aiutando l’azione di contrasto a cellulite, ritenzione idrica e gonfiore (per ulteriori approfondimenti è possibile consultare questo sito di linfodrenaggio Roma).

L’importanza di stili di vita corretti

Anche uno stile di vita corretto è utile ad arginare la comparsa della cellulite: ridurre il più possibile fumo e alcol, ad esempio, sono elementi che saranno di aiuto, così come scegliere l’abbigliamento adeguato. Indossare abiti troppo stretti o con tessuti che non favoriscono la circolazione può peggiorare la cellulite.

Tante accortezze che, mischiate ai vari trattamenti oggi presenti, fanno sì che la cellulite possa essere un inestetismo da affrontare, o quantomeno da limitare, malgrado il fatto che si tratti di una condizione complessa che può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica, l’età e i cambiamenti ormonali.

Ecco quindi che non esiste una soluzione unica ed un rimedio valido per tutti, si deve sempre partire da un approccio personalizzato per ottenere i migliori risultati.