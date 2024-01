Conto deposito: rendimenti medi in crescita

mercoledì, 31 gennaio 2024

Ultimamente non si parla di altro se non della crescita dei rendimenti medi dei conti deposito che, proprio per questo motivo, sono tornati fortemente in augue.

Sebbene si possa ipotizzare un futuro ribasso dei tassi, al momento i conti deposito sono considerati come un’alternativa a BOT e BTP quali veicoli di liquidità. Del resto, si tratta di una soluzione di investimento a breve o medio periodo che viene spesso presa in considerazione da chi ha un risparmio di qualche migliaio di euro.

Di cosa si tratta? La prima cosa da sapere è che un conto deposito gestisce il risparmio generando un rendimento che si basa sugli interessi praticati dalla banca. Da ciò si evince che non si tratta di un tradizionale conto corrente, dato che in questo caso non viene utilizzato per transazioni quotidiane come pagamenti e prelievi.

Il conto deposito, come suggerisce il nome stesso, è pensato per accumulare risparmi e per ottenere un rendimento dagli stessi. Esistono varie tipologie: ci sono i conti deposito liberi e i conti deposito vincolati. In quest’ultimo caso il ritiro della somma è possibile alla scadenza del vincolo.

Questo può avere durata varia, da un minimo di 6 a un massimo di 60 mesi. Più è lungo il vincolo e maggiori sono gli interessi riconosciuti ed è prevista, nella maggior parte dei casi, una penale per lo svincolo anticipato.

Chi è interessato ad aprire un conto deposito dovrebbe sempre effettuare dei confronti, per capire quale sia quello più in linea con le proprie esigenze. Fonti come Affari Miei offrono la possibilità di valutare il miglior conto deposito alla luce di una serie di fattori da prendere in considerazione.

Quando si va a scegliere per quale conto optare, infatti, è importante valutare anche l’aspetto della tassazione. Attualmente, la tassazione sugli interessi maturati dai conti deposito è pari al 26% e, in caso di fallimento della banca, le somme sono garantite fino a 100.000 euro attraverso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Si tratta di dettagli fondamentali che devono essere conosciuti nel momento in cui si opta per questo o quel conto deposito, proprio perché si tratta di un investimento dei propri risparmi. In questo modo, con una scelta consapevole e informata, si potrà scegliere la migliore soluzione per ottenere dei profitti e per approfittare di questo momento di rialzo dei rendimenti.