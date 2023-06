Contabilità semplificata per i piccoli Comuni

sabato, 24 giugno 2023

Trento – Un importante provvedimento è stato approvato per i piccoli Comuni. “Un grande momento per i Comuni – dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia – con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti”.

“Il Governo – prosegue – si è impegnato in Aula con parere favorevole ad un ordine del giorno, a firma mia e dei colleghi Comba e Coppo, al decreto enti pubblici per consentire una contabilità finanziaria semplificata che escluda il rischio di aggravi di sistema gestionale per i piccoli Comuni. È un colpo deciso all’eccesso di burocrazia, che ormai oltrepassa i limiti della patologia amministrativa, che frena le politiche economiche espansive italiane da decenni e ostacola una gestione sana ed efficiente delle realtà pubbliche di piccole dimensioni. In sostanza c’è finalmente in Italia qualcuno che ha a cuore le sorti finanziarie e gestionali dei piccoli Comuni, realtà fondamentali delle nostre Province autonome e della nostra Regione e troppo spesso dimenticate dai Governi di sinistra precedenti. Sono orgogliosa del lavoro legislativo che stiamo sostenendo per migliorare finalmente questa Nazione nel suo complesso”.