Consorzio Thermae & Ski Valle Camonica: Pellegrinelli è il nuovo presidente

sabato, 1 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Consorzio Thermae & Ski Valle Camonica ha un nuovo presidente: è 01E’ stato eletto in una riunione alquanto accesa, dove le posizioni erano divergenti. Giacomo Pellegrinelli è un volto conosciuto nella città camuna, ha lavorato come giornalista a TeleBoario e all’Associazione Nazionale Alpini e adesso l’attende un compito importante per la città.

Il Consorzio è nato nel 2016 con 36 soggetti, tra enti pubblici, consorzi, associazioni e operatori turistici che avevano sottoscritto l’atto costitutivo. Lo scorso 17 febbraio l’assemblea dei soci ha modificato lo Statuto, adeguandolo ai tempi e coinvolgendo tutte le associazioni. L’amministrazione comunale di Darfo Boario, che ha indicato come presidente una figura vicina al sindaco Dario Colossi, punta a rilanciare il Consorzio turistico Thermae & Ski di Valle Camonica.

Gli operatori, ristoratori e albergatori hanno già fatto sentire la loro voce all’interno del Consorzio turistico Thermae & Ski, chiesto quali manifestazioni saranno promosse nell’estate 2023 nel Parco delle Terme e in città. Il programma è top secret, alcune manifestazioni non saranno promosse quest’anno e c’è il rischio che i turisti e anche i residenti siano attratti dagli eventi delle località vicine.

di A. Pa.