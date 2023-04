Consorzio Silter Dop: iniziativa di chiusura del progetto MI.FI.SSO

mercoledì, 19 aprile 2023

Breno (Brescia) – Convegno di chiusura del progetto MI.FI.SSO: Microrganismi autoctoni e Fitodepurazione per la Sicurezza e la Sostenibilità del burro e dei formaggi a latte crudo prodotti in Valle Camonica e nel Sebino Bresciano. L’iniziativa realizzata nell’ambito dall’operazione 16.1.01 “Gruppi Operativi PEI” del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia dal “Consorzio per la tutela del formaggio Silter Dop“, realizzato con la collaborazione di: Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano (DeFENS–UNIMI), Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) sede di Milano, Comunità Montana di Valle Camonica – Ente gestore del Parco dell’Adamello, Cissva Società Cooperativa agricola, azienda agricola Andrea Bezzi, azienda agricola Oscar Baccanelli, azienda agricola Prestello delle sorelle Bettoni, azienda agricola Giovanni Ducoli e l’azienda agricola Vittorio Spandre.

Il convegno conclusivo del progetto “MI.FI.SSO” è in programma martedì 9 maggio, con inizio alle 10, nella sala Mazzoli della Comunità Montana di Valle Camonica. Introdurrà il direttore del Consorzio Silter Dop, Oliviero Sisti, seguiranno gli interventi di Ivano De Noni (Università degli studi di Milano); Stefano Cattaneo (Università degli studi di Milano), Milena Brasca (Cnr Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari), Tiziana Silvetti (Cnr Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari), Guido Calvi (responsabile del servizio Parco dell’Adamello) e Oscar Baccanelli (presidente del Consorzio tutela Silter Dop).

Alle 12 discussione e alle 12:15 assaggio del formaggio prodotto utilizzando i fermenti MI.Fi.SSO delle aziende partner del progetto.