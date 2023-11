Consiglio provinciale di Trento, incontro di saluto del presidente Kaswalder

venerdì, 3 novembre 2023

Trento – Il presidente del Consiglio provinciale ha voluto incontrare stamane tutti i dipendenti di Palazzo Trentini, per ringraziarli coralmente della collaborazione assicurata in questi cinque anni di mandato alla guida dell’assemblea legislativa. Walter Kaswalder ha offerto un simpatico brindisi in sala Aurora e ha sottolineato il suo grande apprezzamento per la professionalità e disponibilità garantita dai dipendenti dell’ente e dai dirigenti, condizione che ha permesso alla Presidenza di raggiungere obiettivi importanti e realizzare anche progetti innovativi .

Una citazione e un particolare grazie il presidente le ha riservate per Francesca Depedri, che l’ha affiancato giorno dopo giorno nel ruolo di Capo di Gabinetto, facendo fronte anche a importanti ristrettezze di organico. Il segretario generale dell’ente, Giuseppe Sartori, ha detto che da quando ha assunto la guida della struttura di via Manci, ha potuto riscontrare in Kaswalder il merito di avere instaurato un clima di rispetto, di operosità e di correttezza, determinante per il buon andamento della macchina consiliare.