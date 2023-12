Consegnato il premio Impronta Camuna a Giovanni Bazoli e tre medici camuni

sabato, 23 dicembre 2023

Brescia – E’ stato consegnato nel pomeriggio di ieri il premio Impronta Camuna 2023, seconda edizione, al professor Giovanni Bazoli, e il premio speciale 2023 a tre camuni, professor Francesco Scolari, dottoressa Gina Alessandra Gregorini e la dottoressa Maria Pia Bondioni.

La cerimonia si è svolta nella sala della Gloria dell’Università Cattolica di Brescia alla presenza delle autorità, amministratori locali, rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Stradale di Darfo Boario, e il presidente di Impronta Camuna Roberto Bontempi ha illustrato le motivazioni del conferimento del premio 2023.

Il “Cavaliere delle Ere“, scultura in bronzo raffigurante un’interpretazione artistica dell’arte rupestre di Marco Bontempi, è stato consegnato al professor Giovanni Bazoli, intellettuale cattolico e banchiere mecenate di origine camune. Motivazione: “Ha sempre sostenuto con convinzione la funzione sociale del sistema bancario e ha proposto e dato vita ad iniziative per la difesa e la valorizzazione dei patrimoni letterali, storici ed artistici. La sua azione, svolta con saggezza lungimirante, ha contribuito, nel solco della tradizione famigliare, alla crescita economica, culturale e civile di Brescia e dell’Italia”. “L’associazione Impronta camuna – ha spiegato Bontempi – lo addita come esempio per le nuove generazioni”.

Invece l’opera “Specchio d’arte”, è stato conferito a tre medici camuni che si sono distinti e affermati fuori dalla Valle Camonica: il professor Francesco Scolari, dirigente medico, la dottoressa Maria Pia Bondioni, direttore medico di struttura complessa e alla dottoressa Gina Alessandra Gregorini, medico specialista.

di Ch. Pa.