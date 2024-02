Congresso di Fdl a Trento, l’onorevole Ambrosi esce di scena: “Il mio impegno continua”

sabato, 10 febbraio 2024

Trento – La deputata trentina Alessia Ambrosi esce dalla corsa per diventare la presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Il congresso di Fdl si terrà a Trento sabato 17 febbraio. La corsa a presidente provinciale di Fdl sarebbe stata a due, Alessia Ambrosi e Alessandro Iurlaro, ma Alessia Ambrosi sarebbe stata sospesa per 15 giorni da Fratelli d’Italia, dopo essere stata deferita ai probiviri del partito.

La dichiarazione dell’onorevole Alessia Ambrosi (nella foto): “ll mio impegno in Fratelli d’Italia rimane e anzi continua con ancora maggiore entusiasmo e determinazione. Due settimane passano in fretta, non passa invece e anzi si rafforza il mio spirito a operare per il bene del partito e della comunità trentina tutta.

Ringrazio nuovamente le tante iscritte e i tanti iscritti per la loro crescente fiducia, un sostegno che per dimensioni ed entusiasmo mi colpisce e mi onora ogni giorno di più e mi spinge ad andare avanti nel solco dei valori in cui crediamo. Il patrimonio più importante per tutte e tutti noi è adesso lo svolgimento il più possibile sereno del congresso provinciale trentino, nel quale è giusto tutti siano e si sentano rappresentati. Lo dico non solo come unica donna candidata in tutta Italia ma soprattutto come militante appassionata e genuina. Mi auguro che si giunga quindi ad una candidatura unitaria nel clima di massima partecipazione e di condivisione, in tal senso ho manifestato la mia piena disponibilità sia a farmi carico dell’impegno sia a contribuire ad una scelta di alto profilo, altrettanto rappresentativa che possa rappresentare le migliore potenzialità di un partito che può tornare ad essere il primo anche in Trentino come merita la leadership di Giorgia Meloni”.