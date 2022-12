Confronto tra il sottosegretario Alberto Barachini e i Corecom

venerdì, 16 dicembre 2022

Bolzano – Confronto tra una delegazione dei Comitati regionali per le comunicazioni e il sottosegretario responsabile per l’informazione e l’editoria Alberto Barachini, si è discusso anche della scarsa qualità delle immagini delle trasmissioni RAI locali.

Il sottosegretario Barachini (foto © Comitato provinciale comunicazioni) ha ricevuto ieri a Roma i presidenti di sei Comitati regionali per le Comunicazioni, tra i quali il presidente del Comitato della Provincia autonoma di Bolzano, Roland Turk. Barachini ha sottolineato la necessità di allontanarsi dal principio dei contributi a pioggia nell’ambito della promozione dei media, sostenendo in maniera mirata con denaro pubblico quei media che offrono giornalismo di qualità. Questo include l’aumento dell’impiego di giornalisti qualificati che, da un lato, producono un numero sufficiente di articoli o servizi frutto di ricerche personali, dall’altro contribuiscono a smascherare le cosiddette fake news.

A livello nazionale, già ora, per quanto riguarda la promozione di media locali come giornali, portali di notizie online, radio commerciali e aziende televisive, vengono applicati standard più severi, per esempio, di quelli della Provincia di Bolzano, che sostiene finanziariamente un numero maggiore di media rispetto allo Stato

A margine dell’incontro di Roma, Roland Turk ha consegnato al sottosegretario una nota scritta con cui, a nome del Comitato provinciale per le comunicazioni che presiede, chiede l’adeguamento urgente della qualità delle immagini di Rai Südtirol, Rai Alto Adige e Rai Ladinia ai moderni standard di alta risoluzione.

Alberto Barachini si è già occupato della Rai prima della sua nomina a sottosegretario: fino a ottobre, il telegiornalista era presidente della Commissione di Vigilanza Rai.