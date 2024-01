Confronto sul futuro di Lona Lases: interviene il prefetto Santarelli

martedì, 16 gennaio 2024

Lona Lases (Trento) – Confronto sul futuro di Lona Lases. Oggi, con inizio alle 20, si terrà presso il teatro comunale di Lona il secondo dibattito pubblico organizzato dal Commissario del Governo, prefetto Filippo Santarelli e dal Commissario straordinario del Comune, Alberto Francini, con la partecipazione della dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Provincia autonoma di Trento, Laura Pedron e di un Vice Prefetto, proveniente da Roma, esperto in commissariamenti per infiltrazioni mafiose che avrà come oggetto: “Confronto sul futuro di Lona Lases.

Anche in questa circostanza verranno affrontate le tematiche concernenti il dannoso fenomeno delle infiltrazioni mafiose per meglio comprendere gli avvenimenti che hanno colpito la zona del porfido e poter procedere nel percorso di risanamento democratico con la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni, dei comitati e della comunità locale.

L’auspicio degli organizzatori è che l’incontro veda l’ampia partecipazione della popolazione di Lona Lases affinché sia garantito per il futuro un contesto territoriale sicuro, libero e democratico, anche in vista delle elezioni amministrative previste a breve.