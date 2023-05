Confronto aperto sul futuro a Valle Camonica Digital Week

martedì, 2 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La Valle Camonica Digital Week 2023 ha aperto i battenti: la prima giornata è stata dedicata a Innovazioni tecnologiche per la salute e il benessere sociale: Machine Learning, AI, Big Data e robotica al servizio dell’umanità.

Il primo workshop si è focalizzato su Evoluzione della salute: come utilizzare l’Intelligenza Artificiale e i Big Data per una maggiore consapevolezza e benessere sociale. L’edizione 2023 promette di stupire con la nuova location e i nuovi temi a cui sarà dedicata, alla luce anche delle notizie che giungono dagli Stati Uniti.

Una settimana di eventi esclusivi per comprendere le opportunità della digital transformation e tutte le tecnologie che stanno cambiando il mondo. Un evento co-organizzato con Trafilix Industries che ha inserito la manifestazione nei festeggiamenti per i suoi 50 anni di attività. Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana della Valle Camonica, Comune di Darfo Boario Terme, Anra, Aipros la partnership di Edison.

La manifestazione ospita un’esposizione di dispositivi robotici, demo AI, applicativi e simulatori per permettere ai visitatori di immergersi nel futuro. Esposizione che farà da cornice al calendario dei numerosi workshop (due al giorno) in programma durante la giornata (il pomeriggio) e che vedranno la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo accademico, scientifico e imprenditoriale, ma anche influencer, artisti e comunicatori. Si parlerà di open innovation, sostenibilità, salute e sociale, dati e governance, chatGPT, cybersecurity, valorizzazione ed efficientamento del territorio, fintech, editoria, opportunità e sfide dell’era digitale nei media e nello sport, turismo e cultura.