Condino, BM Group ha festeggiato i trent’anni d’attività

domenica, 17 dicembre 2023

Condino (Trento) – BM Group compie trent’anni. Un traguardo importante per il gruppo industriale, celebrato a Condino con una grande convention alla quale hanno preso parte personalità internazionali del campo dell’industria, dell’imprenditoria, della ricerca, dell’economia e della cultura.

All’appuntamento è intervenuto anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni. Il trentesimo anniversario di BM Group è un avvenimento importante: i festeggiamenti nel quartier generale hanno coinvolto tutti i protagonisti di una storia di obiettivi raggiunti, un viaggio fatto di sfide e determinazione che continua giorno dopo giorno con lo sguardo puntato sempre verso il futuro. Il gruppo unisce società con specializzazioni diverse, in grado di fornire soluzioni innovative in automazione industriale e robotica a supporto dell’industria.

Nel corso del suo intervento, l’assessore Failoni ha voluto sottolineare la forza, la determinazione e la lungimiranza di questa azienda nel saper affrontare le sfide in ogni capitolo dalla sua storia, dalla nascita allo sviluppo internazionale e mondiale. “Sfida”, la parola che BM Group ha nel proprio Dna e che permette a chi è al timone di guardare e orientarsi sulla rotta del futuro.

“Senza dimenticare – ha detto l’assessore Failoni – le ricadute in termini economici ma anche culturali che questa storia di sfide vinte ha regalato a questa valle, che fino a pochi anni fa era sottovalutata. Una zona che oggi rappresenta un orgoglio per il Trentino. Rivolgendosi alla famiglia del fondatore, Mirko Bottini, ha aggiunto: “Grazie, per tutto quello che fate a questo territorio, ma soprattutto per coloro che lavorano per voi e per le loro famiglie”.

La convention si è aperta con il benvenuto dell’amministratore delegato Francesco Bettoni; sono stati affrontati temi come l’integrazione delle energie rinnovabili per la decarbonizzazione dell’industria, la sfida energetica dell’idrogeno green, il ruolo dell’uomo nella transizione digitale nell’era dell’Industria 5.0. L’appuntamento si è chiuso con la premiazione dei dipendenti più longevi.

L’azienda ha aperto i battenti nel 1993 con il nome di BM Elettronica, poi diventata BM S.p.A., system integrator per l’automazione industriale. E’ Mirko Bottini, fondatore di BM Group che ha portato l’azienda ad essere quella che è oggi “grazie al duro lavoro e alla dedizione dei nostri collaboratori”. Oggi sono più di 320 coloro che contribuiscono con il proprio know how ai diversi settori operativi del Gruppo.

Dopo aver trascorso i primi anni lavorando sui sistemi di automazione per piccole aziende manifatturiere, il Gruppo si è strutturato attraverso società operative specializzate in diversi settori, integrando le reciproche competenze, qualificandosi sempre di più e generando un importante valore aggiunto oltre che un vantaggio competitivo. Oggi, il valore della produzione si attesta sopra i 115 milioni di euro nel 2022, operando essenzialmente in transizione energetica e in transizione digitale.

Le aziende di BM Group sono riconosciute a livello internazionale per i sistemi di automazione, la robotica e gli impianti da fonti rinnovabili che realizzano. Sono numerose le collaborazioni con i più importanti costruttori di impianti per implementare le migliori tecnologie nei processi produttivi.

La soddisfazione è pienamente espressa anche dai soci. Come Andrea Tonini, CSO e socio di BM Group: “Intercettare startup con le quali stringere collaborazioni interessanti e strategiche ci consente di favorire la loro crescita e di sviluppare nuove soluzioni a servizio dei nostri clienti. Siamo profondamente coinvolti nella trasformazione digitale e nella transizione energetica: puntiamo a essere il partner ideale per grandi progetti di innovazione.” La sostenibilità è sempre stata un valore centrale per BM Group. Alex Bottini, socio di BM Group e CEO di Nyox: “Le grandi aziende apprezzano la nostra capacità di sviluppare e fornire la migliore soluzione tecnologica per massimizzare le prestazioni degli impianti. Nel settore delle rinnovabili siamo tra i principali EPC contractor con più di 100 MW di energia rinnovabile e il nostro obiettivo è arrivare a 300 MW installati nel prossimo anno”.