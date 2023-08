Concorso Miss Italia, stasera a Folgaria si assegnano due titoli

sabato, 12 agosto 2023

Folgaria (Trento) – Torna anche questa estate l’appuntamento con la bellezza sull’Alpe Cimbra di Folgaria, grazie all’organizzazione del Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione con il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.

SERATA – Questa sera – sabato 12 agosto – a partire dalle 21, nella bella ed elegante centralissima piazza Marconi con ingresso libero, davanti alle rinnovate scuole, verrà allestito l’occorrente per la serata dedicata alla Finale Regionale Miss Italia per l’elezione di due finaliste Regionali: Miss Framesi e Miss Sorriso Trentino Alto Adige.

La vincitrice, eletta da una selezionata giuria, presieduta dal sindaco Michael Rech, accederà direttamente alle prefinali nazionali ed assieme ad altre 6 ragazze del Trentino Alto Adige formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2023.

Lo spettacolo sarà diretto e presentato da Sonia Leonardi, esclusivista regionale del concorso di Enzo e Patrizia Mirigliani, e vedrà come madrina della serata la bella Eleonora Lepore, vincitrice del titolo di Miss Sorriso a Folgaria nel 2022 e della fascia nazionale di Miss Rocchetta Italia, che porterà alle candidate la sua esperienza e il suo entusiasmo.

IN GARA – Oltre 20 le miss in gara per le due corone di reginette, che sfoggeranno la loro bellezza oltre che con i body istituzionali, con eleganti abiti da sera, e con i colorati outfit casual, interpretando le musiche dell’estate.

Ad intervallare le uscite moda ci penseranno alcune esibizioni delle ragazze che potranno mettersi in gioco esibendo i loro talenti, nel ballo, canto e recitazione.

La prossima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà il 15 agosto a Lagundo, in Alto Adige, per l’elezione di Miss Sport Trentino Alto Adige. La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dall’Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della Regione in tutta Italia.

Sonia Leonardi sprona le ragazze “a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze. Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo. Si ricorda che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative.

Iscriversi gratuitamente al Concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a: soleo@soleoshow.com – 0461 239111“