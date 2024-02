Concorso di pittura Alpe Cimbra Fis Children Cup: in gara 320 giovani artisti

sabato, 17 febbraio 2024

Trento – Il concorso di pittura della Fis Children Cup ha portato in piazza Fiera a Trento 320 giovani artisti. Le generazioni cambiano, la società si evolve, ma l’entusiasmo e l’impegno con il quale i bambini si dedicano a creare le proprie piccole opere d’arte per il Premio di pittura promosso dall’Alpe Cimbra Fis Children Cup rimangono sempre gli stessi. D’altronde poter liberamente impugnare matite colorate o pennarelli e creare in libertà, a distanza di sicurezza dai genitori, che il regolamento del concorso vuole fuori dall’area riservata ai piccoli artisti, è un’esperienza che non possomo vivere tutti i giorni. Questo pomeriggio in piazza Fiera a Trento si sono dati appuntamento in oltre 300, utilizzando tutti gli spazi disponibili, per divertirsi a disegnare la mascotte dell’Alpe Cimbra, inserita dai ragazzi nei contesti più creativi e fantasiosi. Il tema proposto era “Fliflick ed i suoi amici immersi nella natura”, un argomento che ha permesso ai concorrenti di disegnare tanti animali del bosco, ma non ha impedito ai più creativi di collocare il verde folletto accanto a giraffe, elefanti, cammelli, persino draghi, balene e delfini. Non sono mancate le città del futuro, le astronavi e persino qualche befana in volo sulla scopa insieme a Fliflick.

I bambini delle scuole elementari, ai quali è riservata l’iniziativa ideata da Rolly Marchi nel 1966, accompagnati dai propri genitori, si sono messi ordinatamente in coda davanti all’ingresso del perimetro dedicato agli artisti nel primo pomeriggio, all’ombra delle mura romane, e poi si sono riversati davanti ai cavalletti in legno e hanno cominciato a creare, chi munito di matite colorate, chi di pennarelli, tutti regalati loro dagli organizzatori. Qualcuno ha preferito lavorare direttamente per terra, un’opzione facilitata non poco dal clima decisamente mite di cui hanno beneficiato i bambini.

Alla fine hanno consegnato il proprio disegno in forma rigorosamente anomima (solo un numero identifica le opere) e sono tornati a casa con colori e palloncino e con la speranza che la propria opera possa essere selezionata fra le dieci migliori dalla giuria per essere premiata il 23 febbraio. Tutti i disegni saranno comunque pubblicati sul sito www.tts.tn.it.