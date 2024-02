Concluso il restauro, a Cerveno benedette le statue del Santaurio e Via Crucis

sabato, 17 febbraio 2024

Cerveno (Brescia) – Recuperate e restituite alla comunità di Cerveno e dell’intera Valle Camonica le Statue del Santuario e la Via Crucis. Ieri sera la benedizione e la celebrazione, presieduta da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della diocesi di Brescia, con il parroco di Cerveno don Giuseppe Franzoni, i sacerdoti della valle, ha segnato un momento importante. Alla celebrazione, accompagnata dal coro “Il Tesoretto“, erano presenti il sindaco Marzia Romano, che in questi anni con la parrocchia, ha sostenuto e creato le condizioni per il restauro di un’opera d’arte, le “Capèle” e del santuario annesso alla chiesa parrocchiale, il direttore artistico del progetto Federico Troletti e i fedeli. Il parroco don Giuseppe Franzoni ha ringraziato chi ha sostenuto e contribuito al restauro.

Le opere – Sono stati effettuati interventi su intonaci dipinti delle pareti (foto © Rapuzzi), statue in stucco poste nel fondo e per consolidare il pavimento i restauratori hanno proceduto spostando alcune delle statue lignee così da agevolare le operazioni di pulizia, consolidamento e ritocco di ogni componente. In particolare, le statue lignee sono state oggetto di un faticoso intervento di rimozione di stratificazioni pittoriche non originali che durante i secoli erano stati poste da mani diverse. Il restauro ha consentito di restituire le originali cromie che durante i secoli erano state alterate se non addirittura, per alcune porzioni, stravolte. I colori sono stati poi consolidati, ove necessario e, in alcuni punti, integrati con pigmenti naturali e reversibili. Lo stesso è avvenuto per le statue in stucco, alcune delle quali erano in pessime condizioni, per cui si è dovuto procedere con operazioni meccaniche di consolidamento anche rimuovendo delle grossolane aggiunte del secolo scorso. Il restauro degli affreschi interni delle Capèle ha permesso di restituire degli splendidi cieli e fondali scenografici decorati con mitici palazzi di città. Si è, innanzitutto, proceduto a rimuovere le ‘tinteggiature’ che avevano coperto alcune parti e a consolidare alcuni punti dell’intonaco bisognosi di intervento. Anche i parapetti in legno sono stati smontati, rimosse le tinteggiature, consolidate con stucco delle piccole mancanze e riverniciati.

Durante gli ultimi tre anni si sono restaurati tutti gli affreschi che decorano le pareti del santuario e le coperture delle volte della scala e della XIV cappella (del Sepolcro). Il restauro è quindi completo anche sul fronte di tutte le superfici murarie. Sono stati consolidati gli intonaci, ove ammalorati, rimosse le precedenti integrazioni e ritocchi (anche le ridipinture) e uniformato tutte le superfici (foto © Bazzoni).

L’inaugurazione – Sabato 24 febbraio, alle 18, inaugurazione e presentazione della fine dei restauri alla presenza del vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, delle autorità civili e religiose, MIC, enti pubblici, finanziatori, sponsor e restauratori.

di A. Pa.