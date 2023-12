Concessioni idriche, rinnovi semplificati e scadenza il 31 dicembre

sabato, 16 dicembre 2023

Trento – Concessioni idriche, rinnovi semplificati, scadenza il 31 dicembre. Con una delibera proposta dall’assessore Mattia Gottardi la Giunta provinciale ha dato esecuzione alle semplificazioni in materia di rinnovo delle concessioni idriche già introdotte dal decreto 28 del presidente della Provincia di Trento.

Due le principali novità. La prima è la possibilità di procedere alla richiesta di rinnovo della concessione tramite lo sportello online attivato da APRIE-Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia e che consente al concessionario di monitorare autonomamente l’andamento delle proprie pratiche. La seconda è più di carattere tecnico-amministrativo e riguarda la possibilità di concludere le procedure del rinnovo della concessione anche dopo il 31 dicembre 2023. Resta in ogni caso l’obbligo entro il termine del 31 dicembre per il concessionario di manifestare l’interesse per il rinnovo, come già preannunciato con specifiche lettere inviate agli interessati. Si tratta quindi di disposizioni a favore di una maggiore trasparenza dei procedimenti, varate dalla Giunta in un settore di grande rilevanza come quello delle derivazioni idriche. Per dare un’idea, le concessioni in questo ambito sono circa 13.500, di cui circa 2.000 hanno la scadenza al 31 dicembre di quest’anno, mentre 4.800 scadranno nel 2026 e 2.900 nel 2028. La delibera non riguarda le concessioni idroelettriche che seguono un’altra disciplina.

Queste nuove modalità consentono da un lato al cittadino e alle imprese di controllare in qualsiasi momento lo stato delle proprie concessioni e l’avanzamento delle procedure in merito. Dall’altro permettono alla Provincia di acquisire una grande mole di informazioni tecniche che a loro volta faciliteranno una gestione migliore e più efficiente della risorsa idrica.

Come presentare domanda di rinnovo

L’accesso allo Sportello online di APRIE è possibile solo con identità digitale di persona fisica (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure CIE – Carta di Identità Elettronica oppure CPS/CNS – Carta Provinciale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi).

Le caratteristiche della concessione sono consultabili tramite lo Sportello on-line di APRIE all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Concessioni-idriche-Visualizzazione