Comunità Montana: chiesta l’autonomia per la Valle Camonica

mercoledì, 2 agosto 2023

Breno (Brescia) – Il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli (nella foto), rilancia il progetto di autonomia per i territori montani. “Nel contesto del progetto di ridisegno delle competenze tra Stato ed enti locali – ha sottolineato il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica – le zone montane devono aver maggior autonomia nelle gestione e risorse per far fronte alle necessità”. La proposta del presidente Bonomelli è creare una commissione tra direttivo e capigruppo, per elaborare un progetto concreto da presentare a Regione Lombardia e Stato.

L’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica, che si è svolta ieri sera, è stata aperta con un minuto di silenzio in ricordo della ragazza – Chiara Rossetti di Como – che stava partecipando al campo scout a Corteno Golgi (Brescia), travolta e uccisa da un albero caduto dall’eccezionale ondata di maltempo.

Successivamente il presidente della Comunità Montana Sandro Bonomelli ha posto l’accento sulle emergenze che stanno colpendo la Valle Camonica: un anno fa l’alluvione a Niardo e Braone, la scorsa settimana l’ondata di maltempo che ha colpito la Val Saviore, con danni alla viabilità e isolando i paesi, quindi i danni alla coltivazioni sull’Altopiano del Sole, a Borno e Ossimo, altre zone colpite sono state Malegno, ma anche la Bassa Valle, tra Esine e Artogne. “Chiediamo con forza – ha spiegato Sandro Bonomelli – lo stato di emergenza per far fronte ai danni che ha colpito la Valle Camonica la scorse settimana”. Per far fronte alle diverse emergenze, che si susseguono con maggior intensità nel corso degli ultimi anni, Sandro Bonomelli ha invocato “l’autonomia delle valli e zone alpine“. Da qui la proposta di definire un piano da sottoporre a Regione e Stato con una maggior autonomia della Valle Camonica. Spunta anche l’idea di riproporre la Provincia di Valle Camonica, che a fine dello scorso secolo era stata avanzata in parlamento e poi messa nel dimenticatoio.

di C. P.