Comunità energetiche: i Consorzi Bim del Trentino si appellano al Ministro

mercoledì, 6 settembre 2023

Trento – I Consorzi Bim del Trentino, per voce dei loro presidenti, chiedono al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, Pichetto Fratin l’immediato varo del decreto attuativo che regolerà le tanto attese Comunità energetiche.

Questa nuova forma innovativa di “autoconsumo” che mette insieme Comuni, imprese e cittadini attende ormai da tempo il via libera del decreto di approvazione. Ed è appunto attraverso una nota condivisa che i presidenti Bim fanno sentire la propria voce.

Il presidente del Bim Adige Michele Bontempelli afferma che “dopo tanta mobilitazione e partecipazione è ora il tempo di concretizzare, attraverso le Comunità energetiche, questo nuovo approccio alla transizione energetica”. Concetto condiviso da Giorgio Marchetti, presidente Bim Sarca Mincio Garda che aggiunge: “Abbiamo investito tanto nella diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e adesso è giusto insistere per ottimizzare l’autoconsumo con la grande opportunità offerta dalle Comunità energetiche”. Invece Claudio Cortella, presidente Bim Chiese ritiene che “il sostengo concreto alle Comunità energetiche è importante, poiché promuovono la condivisione delle risorse verso un futuro sostenibile, migliorando la resilienza energetica delle nostre comunità”. Parole riprese da Giacomo Silano, presidente Bim Brenta: “L’importanza di questa tematica è riconosciuta, le istituzioni permettano quanto prima di proseguire nel solco tracciato fin qui passando ad azioni concrete”.

La lettera: stato dell’arte decreto attuativo comunità energetiche (CER).

“Ill.mo sig. Ministro ci rivolgiamo a Lei quale massimo rappresentante istituzionale del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica deputato all’emanazione del decreto in oggetto.

L’ultima informazione ufficiale risale ormai a febbraio 2023, mese in cui il suo Ministero ha avviato l’iter per ottenere il via libera della Commissione Europea sulla proposta di decreto attuativo. Lo stato dell’arte di tale processo non è oggi chiaro come non lo sono i tempi per l’emanazione finale del provvedimento in questione.

Vede sig. Ministro, quel Paese che anche Lei ha sollecitato ad incamminarsi verso questa ineludibile transizione, pur con la fatica necessaria nel promuovere questo nuovo approccio al futuro, ha bisogno di non rinviare ulteriormente la possibilità di mettere a terra con concretezza queste nuove straordinarie opportunità.

Anche in Trentino noi consorzi di comuni BIM, guidati dalla Provincia, ed in accordo con Federazione Trentina delle Cooperative e l’Associazione Artigiani, abbiamo sviluppato percorsi virtuosi con i nostri Comuni, attraverso il grande e ampio coinvolgimento di cittadini e imprese, ancora una volta pronti ad accettare la sfida.

Si sa, l’entusiasmo è arma efficace e utile a creare coinvolgimento, ma dopo quasi due anni di attesa molto potrebbe andare perduto.

Gentile Ministro, non ce ne voglia, ma ora tocca a Lei la sfida più grande, perché ancora una volta ha a che vedere con la credibilità delle istituzioni; infatti anche una risposta, purché certa, risulta necessaria per ritrovare fiducia, coraggio e rinnovata tenacia a proseguire questo affascinante cammino.

Ringraziando per la cortese attenzione che vorrà accordarci, l’occasione è per il saluto più cordiale”.