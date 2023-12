Comunità Alto Garda e Ledro, arrivata la meritata pensione per Dellana, Cavalieri e Rossi

venerdì, 1 dicembre 2023

Riva del Garda – Non è esagerato definirli tre pilastri della Comunità Alto Garda e Ledro, il cui apporto professionale è risultato fondamentale nella sua evoluzione e nella sua piena operatività. Dopo decenni di attività nei vari settori dell’Ente territoriale anche per Rosanna Dellana, Fabrizio Cavalieri e Claudio Rossi è arrivato il meritato traguardo della pensione. A festeggiarli nei giorni scorsi sono stati gli amici e colleghi con i quali hanno condiviso la lunga operatività, contribuendo all’evoluzione operativa della Comunità. Ed a esprimere il ringraziamento della Comunità per la dedizione mostrata in questi anni sono stati il presidente Claudio Mimiola e l’assessore Ezio Tarolli. Poi il classico brindisi.

ROSANNA ha iniziato la sua esperienza lavorativa nell’agosto 1995 con il ruolo di assistente amministrativo – Servizio Socio Assistenziale. Dedicandosi con grande cuore all’Area Anziani dove – ricordano i colleghi – è necessario dare risposte in tempo reale (ovvero in giornata) indipendentemente dagli imprevisti. Una costante per tutto il servizio.

FABRIZIO era stato assunto nel maggio 1989 ed ha poi svolto i ruoli di collaboratore amministrativo, sostituto del Responsabile Servizio Finanziario. Gli amici lo definiscono simpaticamente imperterrito, inflessibile e instancabile, tipico ragioniere però con calore

Per CLAUDIO l’esordio professionale è avvenuto nel settembre 1982. Collaboratore Informatico, è stato dapprima il responsabile del Servizio Personale. Ruolo ricoperto per circa sei anni. Poi è divenuto promotore ed esecutore dell’informatizzazione dell’Ente. L’allora Comprensorio C9 su input del Segretario Generale, Gabriele Sbaraini è stato uno dei primi enti in Trentino a iniziare e realizzare il passaggio alle nuove tecnologie informatiche.