Comunali, Borno: si ricandida il sindaco Matteo Rivadossi

martedì, 21 febbraio 2023

Borno (Brescia) – Il sindaco Matteo Rivadossi si ricandida alle comunali di Borno (Brescia) . “Cinque anni fa eravamo giovani. Oggi siamo (concedetecelo ancora) giovani con cinque anni di esperienza amministrativa sulle spalle. E siamo pronti a continuare l’impegno per il paese che più amiamo”, con questo messaggio “SiAmo Borno” torna in pista, più in forma che mai.

Il messaggio della lista “Siamo Borno”: “Con un entusiasmo che non si è mai spento, nonostante il cammino non sia stato semplice, e con una squadra che per la maggior parte viene confermata. Ci sarà tempo e modo per raccontarvi nomi e obiettivi. Questo è il momento di dirvi che ci SiAmo, che alla guida (e questa è la prima di tante conferme) ci sarà l’attuale sindaco Matteo Rivadossi e che abbiamo voglia di continuare un percorso che ci ha visti impegnati per il bene del nostro comune negli ultimi cinque anni.

Sapete che non sono stati facili per tanti motivi, primo fra tutti il covid che ha messo a duraprova una piccola comunità come la nostra. Ma crediamo di aver ancora tanto da dare e soprattutto da fare. Non siamo soliti lasciare le cose a metà, per questo SiAmo di nuovo in campo. Lo diciamo subito, senza aspettare le tempistiche elettorali (ad ora ancora non si conosce la data delle elezioni), per dar seguito ad una delle cose di cui più andiamo fieri: la trasparenza”.

“Continueremo su questa linea, raccontandovi, anche attraverso i social ma non solo, con chi e cosa immaginiamo per Borno per i prossimi cinque anni – concludono da “SiAmo Borno” – Sarà un viaggio, che continua. E che ci auguriamo di fare con i bornesi che amano Borno almeno quanto lo amiamo noi”.