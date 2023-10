Commercio: contributo della Provincia di Trento al Comune Cinte Tesino

lunedì, 9 ottobre 2023

Cinte Tesino (Trento) – Adeguare e ampliare il negozio esistente, che rappresenta l’unico presidio di prodotti alimentari nel territorio del comune di Cinte Tesino e migliorare in questo modo il servizio offerto alla comunità. E’ l’obiettivo del contributo di 115.539 euro concesso dalla Provincia autonoma di Trento. Il contributo è pari al 95% della spesa ammessa, per la ristrutturazione di un edificio che servirà per l’ampliamento del negozio della Famiglia Cooperativa.

Nel dettaglio il negozio0 prevede di ampliare il servizio offerto e di adeguare gli spazi con magazzino e idonei spogliatori per il personale, ristrutturando un locale adiacente, chiuso da anni, per il quale attualmente è in corso l’iter relativo alla procedura di acquisto.

Va evidenziato che l’istruttoria amministrativa e tecnica relativa all’intervento di “Ristrutturazione della p.ed. 29 – p.m. 1 – sita in piazza Plebiscito, per l’ampliamento del negozio Famiglia Cooperativa esistente” si è conclusa positivamente e la Provincia di Trento ritiene che l’iniziativa oggetto di contributo sia rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio nel quale viene realizzata.