Comitato una chance per Chico, nuove iniziative a Trento

sabato, 3 dicembre 2022

Trento – “In questi mesi di apparente silenzio il Comitato Una Chance per Chico, che riunisce gli amici di gioventù, ha continuato ad operare a supporto del nostro amico ma ora in occasione delle Festività di Natale e di fine anno abbiamo deciso di uscire nuovamente allo scoperto per far tornare l’attenzione dell’opinione pubblica, dei mass media e del mondo politico istituzionale sulla vicenda del nostro amico”, Lorenzo Moggio, presidente dello storico @Comitato una chance per Chico ha così motivato l’incontro svoltosi stamattina al Mercatino di Natale di Trento davanti alla Curia, nei pressi della casetta Palato Fino (foto © Claudio Libera).

All’appuntamento ha partecipato anche Gianni Forti, zio di Chico, che ha accennato alle ultime iniziative: dai contatti con la nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’iniziativa nata a Pompei dove grazie all’amministrazione comunale e al supporto finanziario dei coniugi Bocelli è stata realizzata una statua in marmo di Carrara di Chico Forti. Tutto nell’ambito del gemellaggio tra la località campana e Miami Dade, sobborgo della citta della Florida (Usa) dove più di vent’anni fa si è svolto il processo che ha condannato Chico Forti all’ergastolo con l’accusa di omicidio. Una accusa ritenuta infamante e non vera dagli amici e dai famigliari dell’imprenditore trentino. Si sta lavorando – ha aggiunto lo zio – per portare la statua anche a Trento. Un progetto che dovrebbe concretizzarsi nella prossime settimane.

Moggio ha ricordato la presenza in piazza Duomo con un gazebo del Comitato #unachanceperchico in occasione della corsa dei Babbi Natale organizzata sabato 17 dicembre dall’ASD Città di Trento, anima e cuore anche del Trento Running Festival che il primo fine settimana di ottobre propone annualmente il tradizionale Giro al Sas e la Trento Half Marathon.

“A gennaio è poi nostra intenzione incontrare i neo eletti parlamentari del Trentino per sensibilizzarli sulla vicenda di Chico e riprendere i contatti con i Consiglieri provinciali e i vertici delle istituzioni del Trentino. Per l’otto di febbraio – ha concluso Moggio – vorremmo poi proporre un nuovo incontro pubblico in occasione del Compleanno di Chico”.