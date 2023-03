Come promuovere un business con gadget economici personalizzati

martedì, 28 marzo 2023

Una strategia di marketing di successo non deve essere per forza dispendiosa: la dimostrazione proviene dall’impiego di gadget economici personalizzati, che oltre ad essere low cost hanno anche il pregio di risultare utili proponendo un rapporto qualità prezzo molto conveniente. Si tratta, pertanto, di un investimento decisamente prezioso per un’attività da promuovere anche quando il budget che ci si può permettere di investire non è molto elevato. Infatti il mercato propone un assortimento molto ampio di gadget economici che sono in grado di assicurare risultati in tutto e per tutto paragonabili a quelli offerti da accessori di lusso.

Il valore dei regali personalizzati

I regali personalizzati per altro possono essere offerti non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti: in entrambi i casi si tratta di una soluzione vincente per una gestione di successo del proprio business. Ciò che più conta è puntare su oggetti che riflettano la mission aziendale e la sua filosofia professionale, in modo che possano offrire un prezioso contributo rispetto alla diffusione e alla riconoscibilità del marchio. Molti sono i prodotti che garantiscono una fattura straordinaria a fronte di un prezzo contenuto.

Il rapporto qualità prezzo

Nel momento in cui ci si accinge alla scelta di un gadget, è molto importante prendere in considerazione il rapporto qualità prezzo e ulteriori aspetti, quali la longevità dei materiali, il design e la reale utilità del prodotto. Come è ovvio – ma vale sempre la pena di metterlo in evidenza – dei gadget di qualità scadente non solo non servono a niente, ma sono addirittura controproducenti, in quanto essi risultano correlati all’immagine che viene offerta ai potenziali clienti. Volendo, si può provare a sorprendere il pubblico a cui ci si rivolge con diversi gadget low cost, come per esempio le t-shirt, le sacche personalizzate e gli articoli di cancelleria.

Gadget di cancelleria: le proposte più economiche

Nel novero dei gadget economici personalizzati, riscuotono un notevole gradimento gli accessori che hanno a che fare con la cancelleria e il settore della scrittura. Gli evidenziatori multipli personalizzati, per esempio, si rivelano dei gadget low cost eccellenti, anche perché possono essere declinati in tante versioni differenti: a fiore, a stella, triangolari, eccetera. Si tratta per altro di prodotti che paiono fatti apposta per ospitare un logo aziendale. Un’altra soluzione è rappresentata dalle penne in plastica: le opzioni sono così numerose che di sicuro non si fa fatica a individuare quella più appropriata per il business che si vuol promuovere. Stiamo parlando di accessori leggeri e colorati, che possono essere personalizzati con facilità, per esempio apponendo sulla superficie una piccola scritta o un logo. Insomma, se è vero che esistono penne in metallo piuttosto raffinate e costose, è altrettanto vero che ci sono un sacco di alternative ideali per chi ha un budget ridotto.

I quaderni e le matite

Anche i quaderni con la copertina personalizzata offrono un’idea interessante per una strategia di marketing. I bloc notes e i taccuini costano molto poco, ma questo non va a scapito della qualità. Le matite personalizzate sono altrettanto efficaci in termini di promozione e visibilità, e così pure i pastelli colorati. Molto apprezzate sono le matite con il gommino. Se ne possono trovare sul sito di Gadget365, azienda specializzata nella fornitura di gadget e articoli promozionali, con molti anni di esperienza nel settore e un servizio di assistenza clienti sempre attento e professionale. Le matite Stomp, per esempio, sono una eccellenza del catalogo di Gadget365 , di notevole impatto pur nella loro semplicità. Invece Spectrum è un taccuino in formato A6 con 96 pagine e dotato di copertina di cartone rivestita in pvc.

Le t-shirt e i berretti

Un elenco ideale dei gadget economici personalizzati più efficaci non può non includere i capi di abbigliamento, fra i quali le t-shirt in cotone. D’altro canto le magliette a maniche corte sono versatili, usate e apprezzate sia dai bambini che dagli adulti. Per di più, mettono a disposizione una superficie ampia, sulla quale è possibile inserire una grande varietà di elementi grafici, dalle immagini alle scritte: quindi se ne può approfittare per riportare, per esempio, i contatti mail, telefonici e sui social network, ma anche uno slogan o una citazione reputata significativa.